Ana Obregón critica a Irene Montero sobre la manifestación del 8-M: "A veces las conexiones sinápticas de las neuronas nos van despacio"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, comunicó hace días que se iba a organizar como cada año la manifestación por el Día de la Mujer el 8 de marzo, pese a la pandemia de coronavirus. Esta decisión ha sido criticada por muchos sectores y ha creado mucha polémica durante los últimos días.

El propio Ministerio de Sanidad recomienda que no se celebren manifestaciones masivas pese a que España ha salido de la situación de riesgo extremo. La ministra Carolina Darias aseguró, tras el Consejo Interterritorial de Salud, que “no ha lugar” estas manifestaciones.

Sin embargo, se podrán celebrar aquellas que no reúnan a más de 500 participantes en las manifestaciones, algo que se antoja difícil para el próximo 8 de marzo, ya que año tras año se congregan millones de mujeres en todo el territorio español.

"No asistir no significa que no seamos feministas"

Una de las personas más críticas con la decisión de que se celebren la manifestación ha sido la presentadora Ana Obregón, que ha querido compartir su desacuerdo en un post de Instagram.

"Desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio", asegura Obregón en el mensaje de Instagram a la ministra Montero.

Posteriormente, la presentadora, explica varias razones por las que no se debe celebrar ninguna manifestación y aclara que no acudir no significa no ser feminista: "Porque no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer. Este es mi humilde consejo, Irene", explica.

"Todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciónes para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando. Por favor no añadas más tumbas a la mala gestión del gobierno. Menos mal que la Ministra de Sanidad ha dicho que no va asistir", advierte la presentadora de televisión.