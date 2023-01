Ana, la mujer que encontró al bebé abandonado en Barcelona: "Cómo es posible que alguien haga una cosa tan despreciable"

Ana Edilia Pérez salía a trabajar en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Eran las 6:30 de la mañana. En el portal, un señor le dice que en una bolsa de deporte hay un bebé. Ella se acerca y, según cuenta, vio cómo movía "los ojitos, la cabecita" y entonces se acercó y dijo: "si es un bebé".

Estaba lloviznado y hacía frío. La mujer entonces lo cogió para darle calor, según relata, se lo metió entre las piernas. El pequeño de uno o dos meses estaba muy tranquilo. Su salvadora señala que no lloró y estaba muy abrigado. Un mosso d´Esquadra que participó en el aviso de emergencia cuenta que el pequeño esta bien cuidado, vestido y con una manta.

Los agentes lo taparon con sus chaquetones y esperaron la llegada de una ambulancia. En el barrio no dan crédito al descubrimiento. Una vecina dice que no se puede entender que abandonen a un bebé y otro vecino que no se explica lo sucedido.

Los investigadores buscan a la madre y señalan que, además del delito de abandono de menores, se la puede acusar de un intento de homicidio al dejar a un niño de 1 o dos meses en la calle abandonado y con esas temperaturas tan bajas.

El bebé ingresó en el hospital y su estado de salud es bueno.

Así encontró al bebé Ana Pérez

En una entrevista en Antena 3 Noticias, la mujer cuenta que salió del trabajo y "vio a un hombre en la esquina" hablando por el móvil. "Se dirige a mi y me dice: 'es un bebé'", relata y reconoce que al verlo tan "pequeño", lo primero que pensó fue "el señor está borracho porque obviamente una de esas horas, en esas condiciones climáticas y allí en el suelo, es lo primero en la cabeza".

Cuando se dio cuenta de que realmente era un bebé, pensó: "cómo es posible que alguien haga una cosa tan vil y despreciable". "Parecía como un muñequito porque estaba quietico y cómo no lloraba, estaba todo el tiempo muy calmado, muy tranquilo", cuenta la mujer.

"Lo que esperamos todos de que tenga un final muy feliz y este chiquito pueda estar en una familia que verdaderamente lo quiere, lo respete", ha asegurado.