Ana Milán revela cómo es ser investigadora de 'Mask Singer: adivina quien canta': "A mi me ha quitado alguna hora de sueño"

Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alaska y Ana Milán son los investigadores de esta edición y tendrán que adivinar quién se encuentra bajo cada máscara. La cantante Alaska y la actriz Ana Milán se suman así al panel de investigadores de 'Mask Singer' tras haber sido máscaras en la tercera edición del formato. Alaska se encontraba bajo la máscara de Hada y Ana Milán era Cupcake. Continúan Javier Calvo y Javier Ambrossi, presentes desde la primera temporada del programa.

La actriz Ana Milán asegura que es "muy difícil" ser investigadora y reconoce que le ha "quitado alguna hora de sueño". Una opinión que comparte Alaska: "Si me parecía difícil ser máscara, no te quiero decir lo que me parece ser investigadora". En cuanto a las pistas de las máscaras, la cantante asegura que son "un horror".

Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España, 'Mask Singer: adivina quién canta' contará en esta cuarta edición con nuevos famosos que intentarán que su identidad sea una incógnita cuando se suban al escenario.

Presentado por Arturo Valls, el maestro de ceremonias perfecto para este show, 'Mask Singer: adivina quién canta' tendrá nuevas máscaras y novedades que harán más emocionante la nueva edición.

Duetos y la máquina tragapistas, entre las novedades de la edición

Duetos y la máquina tragapistas, entre las novedades de la edición

La cuarta edición llega cargada de novedades. Esta temporada mantendrá los dobles desenmascaramientos en sus galas, lo que hará cada entre del programa tenga el doble de emoción relevando la identidad de dos máscaras. Además, la nueva edición del programa presentará los duetos. En la semifinal de 'Mask Singer', las máscaras que hayan alcanzado esta fase cantarán con artistas famosos y tendrán que defender sus dotes sobre el escenario acompañados.

A 'Mask Singer' llega la máquina tragapistas, una ruleta que gira después de la actuación de cada máscara para otorgar una pista extra sobre cada una de ellas. Sale un icono que marcará la categoría y la pista versará sobre eso.

La cuarta edición mantiene las Wild Cards, cuatro nuevas máscaras que se incorporarán a la competición en mitad de la edición y que, una vez dentro, formarán parte del concurso como una más. Los investigadores también seguirán contando con el botón delatador que podrán usar en caso de no tener ninguna duda sobre la identidad de la máscara. De acertar, la máscara tendrá que descubrir su identidad en el momento. Si fallan, recibirán un castigo.

[[H2:La revolución ‘Mask Singer’]]

Después de arrasar con sus dos primeras temporadas, la tercera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' fue líder absoluto con una media del 17,1% de cuota de pantalla, resultado con el que mejoró incluso los datos de su anterior temporada. El espacio de Antena 3 logró una media de 1.571.000 seguidores y 3.756.000 espectadores únicos cada noche.

En su última noche de la tercera edición, la gran final anotó récord de temporada al alcanzar un 20% de cuota. Líder de la noche conquistó a cerca de 1,6 millones de seguidores de media y 3.534.000 espectadores únicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com