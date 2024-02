Amenaza con un machete a unos operarios por cortar la calle de acceso a su casa: "No me importa cortarle el cogote a nadie"

El origen de la disputa está en unas obras que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, en Tenerife, para mejorar el suministro de agua. En concreto, para que los vecinos tengan una mejor calidad del agua, porque en esta zona los niveles de flúor del agua del grifo son muy elevados y vienen provocando problemas en la población desde hace décadas. Es decir, que la vecina conoce perfectamente la situación porque no es nueva.

Cuando la señora, de mediana edad, llegó al lugar y vio las vallas y a los trabajadores con sus herramientas, incluida maquinaria pesada, no dudó en volver a su coche y sacar un machete con el que empezó a amenazar a los operarios. Primero empezaron los insultos, porque, según la señora, habían dejado pasar a un coche conducido por un hombre, pero a ella no. "¿A una mujer no la dejas pasar? Son todos una pandilla de maric...", se le escucha decir en un vídeo del momento que se ha difundido.

"No tengo nada que perder, no me importa cortarle el cogote a nadie"

El operario trata de razonar con ella y le dice que está la pala y el camión, por lo que es imposible que su coche pueda pasar. Es entonces cuando le indica que tiene que dar la vuelta para poder llegar a su casa. En ese momento la mujer levanta la voz y se acerca a ellos y les dice que nadie le paga la gasolina y ella va a coger el camino que siempre coge. "No tengo nada que perder, no me importa cortarle el cogote a nadie", añade amenazante la mujer.

Es en ese momento cuando el operario, ya harto de las amenazas, le dice que llame a la Policía y discuta con ellos. Ni siquiera eso amilana a la mujer, que continúa con sus insultos, ahora también dirigidos al equipo de gobierno, a los trabajadores del Ayuntamiento y a la propia Policía. "No me hable de esos concejales que son unos comemierdas", fue alguna de las frases que dejó la mujer.

El momento fue captado por otro de los operarios, mientras que se oye a un tercero seguir trabajando. El vídeo se difundió rápidamente por redes sociales y chats de WhatsApp y en poco tiempo se ha hecho viral.