Amaia Montero explota en Twitter sobre su salida de La Oreja de Van Gogh: "Las hay sumisas"

Este sábado la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha vuelto a protagonizar una polémica tras su enfado por redes sociales con la actual integrante del grupo y ha aprovechado para sincerarse sobre su salida de la banda.

Hace trece años que Amaia Montero abandonó a uno de los grupos más famosos del pop español, pero los rifirrafes con su sustituta no han cesado. La disputa ha comenzado a raíz de un vídeo publicado por una fan del grupo donostiarra donde mostraba una colección de discos firmados por la banda. En la enorme compilación aparecen los grandes títulos que la cantautora realizó junto al grupo como 'Dile al sol', 'El viaje de Copperpot' o 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida'. Montero respondía al tweet: "Jamás firmaría un disco que no me correspondería... por pura honestidad y respeto", unas palabras dirigidas a la actual vocalista de La Oreja de Van Gogh que al parecer habría firmado esos álbumes.

Esta alusión no ha tenido respuesta hasta este domingo cuando Montero ha vuelto a publicar unos mensajes en su cuenta de Twitter: "Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema de #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario…tremendo!!". Los seguidores de la banda han relacionado el hashtag #easyLife con el mismo usado por Leire Martínez en una publicación en la red social de Instagram cinco días atrás.

Las indirectas eran tan evidentes que la cantante ha decidido abrir el debate sobre su salida de LODVG y acabar con "la pregunta del millón" que lleva "casi 13 años esquivando". "Como diría un gran amigo mío, ‘nada es lo que parece’. Amaia estaba muy cansada de todo hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas que más ama, la música. Siempre lo he dicho: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. #siemprelibre", publicaba la artista.

La cantautora irundarra inició su carrera como solista en 2007 pero ha continuado siendo objeto de debate y polémicas surgidas alrededor de la famosa banda. Montero ha afirmado estar ahora en un momento de paz que ha conseguido tras pasar por un mal momento vital: "Estar bien significa entre otras muchas cosas: no permitir que te insulten te vejen te hagan bullying etc como vengo demostrando últimamente... estoy en paz una paz que he encontrado después de atravesar un desierto que se me hacia infinito y en el que no vislumbraba ninguna salida".

La cantante ha cerrado su confesión en las redes sociales con la decisión de abandonar Twitter de forma indefinida. "Me marcho y me despido del pajarito azul... si a alguien le interesa algo sobre mí estaré en Instagram (@amaiamonterooficial) los que me queréis sabéis que cualquier persona con sentido común haría lo mismo... así que estoy segura de que me entendéis!simplemente", despedía la cantante.