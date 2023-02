Un alumno de Vigo pide 1.000 euros a un profesor por suspenderle y terminan pagando él 1.500

La batalla legal de un joven, ahora mayor de edad, se inicia en 2018. El alumno, de FP de Automoción en Vigo, inicia un proceso alegando que su profesor de instituto le ha suspendido un módulo de forma arbitraria con un 3 sobre 10. Considera este chaval que esto supero un retraso en su formación, ya que debe repetir el curso, y supone esto quedarse sin una beca, que percibía hasta entonces, de más de 2.000 euros.

Apoyado por su padre pone una reclamación y gracias a un recurso de la inspección termina aprobando la asignatura con un 5, pero ya ha perdido la beca. Así que va un poco más allá. Tanto que el tirón de orejas de la justicia le ha salido caro.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene en cuenta que el joven no se presentó a las clases de recuperación, no mostró interés por aprobar esa asignatura y, además, no ve acreditados los perjuicios morales.

El alumnos, por su parte, llegó a reclamar los más de 2.000 euros de la beca perdida- pase a que ya se le habían dado dos euros al día por hacer prácticas en varias empresas-, otros 40.000 por “sufrimiento psíquico”- que el Tribunal no ve acreditado-, y 57.816 porque la titulación la obtuvo en 3 años y no el 2.

Lejos de recibir esos 100.000 euros, la justicia le obliga a pagar las costas de todo el proceso judicial, que son unos 1.500 euros.