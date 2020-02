Alerta sanitaria por unos productos veganos que contienen leche no declarada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sobre la comercialización de unos productos veganos, procedentes del Reino Unido, que contienen leche y no ha sido declarada en el etiquetado. Concretamente se trata de los alimentos 'No porkies sausages (200 gr)', 'No bull bolognese (350gr)' y 'No porkies sausage rolls (600gr)' fabricados en el Reino Unido y distribuidos en diferentes países de Europa, entre ellos España, donde se ha vendido en diferentes establecimientos de la Comunidad Valenciana.

Estos productos se comercializan congelados en envases de cartón. La alerta ha sido emitida para que aquellas personas que son alérgicas a la leche tomen precaución y se abstengan de consumir estos productos. Sin embargo, Sanidad ha recalcado en su alerta que estos artículos no computan ningún tipo de riesgo para el resto de consumidores. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento de dicha alerta a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria Europea) tras una notificación trasladada por las Autoridades Sanitarias del Reino Unido.