Alerta del Consejo de Seguridad Nuclear: se busca maletín radiactivo robado en Barcelona con "riesgo en caso de apertura"

Se busca maleta de color naranja con forma de caja, asa metálica en la parte superior, pantalla de cristal con un teclado numérico y un tubo metálico donde se aloja una de las fuentes radiactivas. Esta es la alerta que ha lanzado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por el robo de un equipo radiactivo en Barcelona que sirve para medir la densidad y humedad en suelos.

Un trabajador lo iba a trasladar de Barcelona hasta la localidad de La Llagosta y al llegar al destino se dio cuenta de que la maleta no estaba. Según el CSN, la sustracción se ha producido en la calle Riera d'Horta de Barcelona y piden colaboración ciudadana para localizar la maleta por si alguien ha visto algún movimiento en la zona.

Sin riesgos radiológicos sino se manipula

El equipo robado contiene fuentes radiactivas de categoría 4 , en una escala de 1 a 5 establecida por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), siendo el 5 la categoría menos peligros. Por ello, señalan que es "improbable que sea peligrosa para las personas" porque no entraña riesgos radiológicos mientras que se mantenga cerrada y encapsulada". Aunque eso sí, alertan que "podrían presentarse riesgos en caso de apertura o destrucción del equipo que dejen las fuentes sin sus protecciones".

Las autoridades avisan sobre qué hay que hacer en caso de encontrarlo: se debe evitar la manipulación y avisar inmediatamente a las autoridades, policía o servicio de atención de urgencias (112).

La maleta es muy llamativa y tiene un mecanismo de seguridad para que no pueda ser abierta. Además, en el exterior se aprecian pegatinas que señalan que contiene material radiactivo. El equipo se usa para medir la densidad y humedad en suelos, es de la firma CPN y con número de serie M300805849 de dos fuentes radiactivas, una de cesio-137 y otra de americio241/berilio.

"Robo de un equipo de medida de densidad y humedad del terreno con dos fuentes radiactivas de baja intensidad en La Llagosta (Vallès Oriental)", así han informado del robo los servicios de emergencia de Cataluña a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

No es la primera vez que ocurre

No es la primera vez que se produce un robo de estas características. Ya en febrero de 2017 unos ladrones robaron un maletín similar en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona y horas después los Mossos lo localizaron en otra localidad, en Montcada i Reixac. El maletín no fue manipulado y estaba en perfectas condiciones. Los agentes aseguran que en este tipo de sustracciones los ladrones no son conscientes de que la maleta contiene material radioactivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com