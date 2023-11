Alejandro, el tarifeño en coma vegetativo por una presunta negligencia del Hospital de la Línea

Luz María es la hermana de Alejandro Moreno Velasco de 38 años, en coma vegetativo desde hace un mes. Ha querido contar la historia de su hermano tal y como lo hubiera hecho Alejandro si pudiera. "Pero lamentablemente no puede", dice Luz. Alejandro continúa en la cuarta planta del Hospital de Algeciras en estado vegetativo y con un 99,9% de posibilidades de que siga así, señala la familia.

Alejandro, según el vídeo difundido en redes sociales por su hermana, sintió en su trabajo que no podía hablar bien, perdía momentáneamente la visión de un ojo, así como la movilidad de un brazo y una pierna. Su cuñado fue quien lo traslada a las Urgencias del Hospital de la Línea. Le hicieron un electrocardiograma y le suministraron un calmante aunque previamente, según un audio que el propio Alejandro le manda a su familia, le habían preguntado sí había consumido drogas.

Tal y como cuenta el vídeo difundido por Luz, Alejandro se quedó durante horas solo en la sala de observación hasta que empieza a tener convulsiones. Ahí deciden realizarle un TAC pero se desmaya y entra en coma. En ese momento le realizan un Angiotac, la prueba que el radiólogo se niega a hacerle en un principio. "Tenemos el informe", dice Luz, y "lo vamos a entregar a nuestro abogado para que actúe".

El angiotac revela que Alejandro estaba sufriendo un derrame cerebral pero ya habían pasado cinco horas y "era demasiado tarde", lamentan. Durante esas largas horas, Alejandro habló en varias ocasiones con su hermana para informarle de lo mal que se encontraba, hasta "me envío unas fotos en las que se le veía con muy mala cara", señala.

La familia denuncia una cadena de negligencias

A Alejandro había que operarlo de urgencia en el hospital de Cádiz pero no estaba disponible el helicóptero y es trasladado en ambulancia durante dos horas, dice la familia. A pesar de que les dijeron que no había muchas esperanzas de que saliera con vida sobrevivió pero su situación es irreversible, con el tiempo "tendremos que llevárnoslo a casa y cuidarlo ahí".

La familia nos cuenta que desde el hospital nadie les ha dado una explicación ante lo que consideran una cadena de negligencias médicas graves. De ahí que hayan decidido tomar las medidas legales oportunas para que se haga justicia.

Desde Antena 3 Noticias nos hemos puesto en contacto con el Servicio Andaluz de Salud de quien depende el Hospital de la Línea y esto es lo que único que nos manifiestan: "por protección de datos no podemos decir mucho pero lamentamos la situación y nos ponemos a disposición de la familia para aclarar cualquier extremo".

El vídeo, editado y difundido en las redes sociales por la familia, concluye así: "Me hubiese gustado ser yo quién os cuente mi historia pero por culpa de malas decisiones que algunos médicos tomaron por mí no me es posible siendo solo un vegetal".