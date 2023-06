Alejandro Barona, el influencer de Tenerife que lucha contra la leucemia: "Estoy preparado para la guerra"

Alejandro Barona, @alebaronna en Instagram, es influencer y fundador del podcast 'Escuela de sueños', que comparte en sus redes sociales la lucha contra la leucemia. Hace tan solo cinco días comunicó en la red social que le habían diagnosticado la enfermedad, momento en el que comenzó su particular batalla con la leucemia aguda que, aseguraba, "esto a mi no me tumba".

Transmitía la noticia en una publicación plagada de esperanza y enfocada en la lucha: "muchas veces vemos cosas en películas y en series de la tele que creemos que nunca en la vida nos pasaran a nosotros. Hasta que pumm.. llega un día y te tocó a ti", comenzaba diciendo junto a una imagen en la que se muestra con un gotero y el brazo con el puño en alto en señal de lucha y fuerza.

"Ayer día 06/07/2023 me diagnosticaron con leucemia aguda. De primeras no me lo creía, pensaba jajajaja yo con cáncer, que va! Hasta asimilarlo esta mañana y me puse a llorar, bueno en realidad estoy llorando mientras escribo esto jajajaja. Pero tranquilos, háganme caso que estoy preparado para la guerra y venga lo que venga siempre fuerte que esto a mi no me tumba".

Un llamamiento a la donación

Poco después de hacer pública la noticia, el joven hacía un llamamiento, pues el hospital en el que se encuentra necesita donaciones de sangre, "el hospital necesita sangre y no hay y para pacientes como yo es esencial. Cuanto más compartan esta publicación, más donantes", asegura, a la vez que se muestra optimista: "Señores, más duro que nunca". "Les dejo el instagram para que vean donde se puede donar en la isla "@ichhcanarias".

Investigación

Científicos de Reino Unido esperan aprender a predecir mejor la aparición de la leucemia, igual que a desarrollar mejores vías de detección de fármacos para tratar la enfermedad, gracias a una inyección de fondos por valor de 12 millones de libras (13,9 millones de euros).

De esta manera, hay dos nuevos proyectos que dirige la Universidad de Glasgow y financia el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) que diseñarán nuevas herramientas científicas y de investigación para comprender, predecir la leucemia y desarrollar fármacos que mejoren su tratamiento.

La financiación forma parte de una inversión más amplia del EPSRC de 36,5 millones de libras en tecnología sanitaria, lo que transformará la manera de tratar a los pacientes con enfermedades como el Alzheimer y el cáncer.