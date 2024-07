El alcalde de un pueblo de Tenerife denuncia que está recibiendo pintadas e insultos homófobos

Javier Sierra es el alcalde de Icod de los Vinos, un municipio del norte de Tenerife. Asegura que desde hace meses vienen sufriendo acoso, vejaciones y ataques por su condición sexual. Los insultos le llegan no solo de manera privada por redes sociales, sino que, además, en la plaza del pueblo y en el exterior de su casa han aparecido pintadas con dibujos hirientes en las que se pueden leer: "Javi Sierra es gay". Mientras que los mensajes que ha recibido en redes dicen: "Gástate el dinero en arreglar el pueblo, maricón".

El edil ha decidido dar un paso al frente, hacerlo público y denunciarlo ante la Guardia Civil. Asegura que también hace una lectura positiva de lo que está sucediendo. "Porque al final eres un referente y das esperanza a personas que hayan podido sufrir estas circunstancias. Por ejemplo, a niños y niñas en los colegios que sufren ese acoso, por jugar a la pelota o a las muñecas. O a un adolescente que en la libreta le escriban 'maricón de mierda'".

Sierra se siente muy orgulloso de lo que es

Javier Sierra llegó al cargo para presidir la corporación el verano pasado, después de las elecciones municipales y tras conseguir convertirse en la fuerza más votada del municipio con Alternativa Icodense, la formación política a la que representa.

Sierra insiste en que está muy orgulloso de lo que es. Y asegura que "todo eso que estoy padeciendo, también lo han sufrido las personas del colectivo en alguna ocasión".

El joven alcalde sigue defendiendo que "arreglar un pueblo no es solo arreglar calles y parques, que también lo estamos haciendo, sino arreglar además la conciencia de este tipo de personas, para poder vivir en un pueblo mejor". Esa es una de las razones que da el edil en su decisión de publicar lo que le está pasando. "No me puedo quedar callado después de recibir tantos comentarios homófobos y pintadas. Mi intención es crear conciencia y denunciarlo por delitos de odio por la condición sexual".

Además anima a todas las personas que se encuentran en la misma situación a que también lo denuncien, porque "aquí —dice Sierra— tienen a gente preocupada en defender sus intereses".

Icod de los Vinos es un municipio de unos 22.000 habitantes en el norte de Tenerife. Javier Sierra, ahora alcalde por Alternativa Icodense, fue concejal en el mismo ayuntamiento con el PSOE en la anterior legislatura. El edil asegura que este tipo de conductas homófobas, lejos de amedrentarlo, lo hacen más fuerte en frente del ayuntamiento que preside.

