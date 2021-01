El alcalde de La Nucía y el concejal de Sanidad se vacunan contra el coronavirus como sanitarios

La polémica por las vacunaciones contra el coronavirus de cargos públicos sigue. Después de que conocerse que los alcaldes de los municipios de El Verger y Els Poblets (Alicante) han sido vacunados contra el coronavirus sin ser ni sanitarios ni personas de riesgo, ahora se ha informado de que el alcalde del Partido Popular de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, y el concejal de Sanidad, Manuel Alcalá, también se han vacunado contra el coronavirus.

En un comunicado explican que ambos lo han hecho como profesionales sanitarios. Según manifiesta el alcalde, actualmente ejerce como médico de dos equipos de fútbol de la localidad, el Club de Fútbol de La Nucía y el Sporting Fútbol Sala de La Nucía, y Manuel Alcalá es personal sanitario del centro de salud de Foietes, donde ejerce con plaza de funcionario como Asistente Técnico Sanitario (ATS).

No obstante, según recoge el diario Información, en la Comunidad todavía no se ha vacunado a ningún sanitario perteneciente a algún hospital o centro privado, ya que el proceso no comenzará hasta finales del mes de enero.

Además, la oposición ha recordado que Cano tiene dedicación exclusiva en la Diputación por su cargo político, por lo que no podría ejercer como médico.

Aun así, ambos insisten en que la vacunación se ha producido atendiendo únicamente a su condición de personal sanitario. En ambos casos, apuntan, los motivos "son sanitarios atendiendo a lo estipulado en el protocolo de vacunación marcado por el Ministerio de Sanidad".

Investigación para aclarar la vacunación del alcalde

Asimismo, en el diario mencionado anteriormente, manifiestan que la Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación para aclarar la vacunación del alcalde de La Nucía y diputado provincial del Partido Popular, el cual se puso la primera dosis el pasado 6 de enero.