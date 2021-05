Alberto Núñez Feijóo, sobre el uso de las mascarillas: "Creo que la mascarilla irá con nosotros siempre en 2021"

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue el primero en señalar el camino diciendo que las mascarillas en exteriores se quitarían, posiblemente, este verano. "Nosotros nos inspiramos en un conjunto de 35 profesionales que llevan un año trabajando con nosotros, que nos reunimos dos veces por semana que es el Comité Clínico de Salud".

Feijóo creo que si la incidencia acumulada va descendiendo y por tanto, va bajando el impacto del virus, a medida que se va incrementando la inmunidad, lo lógico es que las mascarillas en exteriores podamos ir olvidándonos de ellas.

Aunque podamos dejar de utilizar la mascarilla en exteriores, algo que también ha anunciado este lunes Fernando Simón, el presidente gallego cree que las mascarillas "irá con nosotros siempre", o por lo menos durante este 2021, porque cada vez que entremos en un lugar interior o en un transporte público "debemos ponernos la mascarilla".

Algunos expertos, como el investigador Benito Almirante, aseguran que cuando el porcentaje de población adulta vacunada contra la COVID-19 supere al 50% -con la pauta completa- sería el momento de dejar de utilizar la mascarilla en exteriores.

Vacunación en Galicia

Sobre la vacunación contra el coronavirus, Feijóo admite que no podemos acreditar que en verano vayamos a tener a toda la población, "primero porque no sabemos el número de vacunas que nos van a llegar y segundo porque al ritmo que nos han ido llegando no es posible en ningún caso tener vacunada a toda la población en verano".

"Creo que todos los países de la Unión Europea echan en falta el número de vacunas, no hemos tenido el número de vacunas necesario, llevamos vacunando desde finales del año pasado y tenemos el 18% de la población vacunada con dos dosis", explicaba el presidente autonómico gallego.

Restricciones Galicia

"La sociedad científica internacional ha tenido tiempo para descubrir una vacuna y el Gobierno de España no ha tenido tiempo para legislar una pandemia", asegura Feijóo sobre las distintas sentencias de los Tribunales que ratifican o no las restricciones en las comunidades.

Cree que lo ideal hubiese sido que "contar con una ley orgánica específica para controlar una pandemia" para evitar la distintas sentencias de los tribunales.

La justicia sí avala el cierre perimetral de algunos municipios gallegos como Padrón (A Coruña), Cambados (Pontevedra) y Laza (Ourense) por encontrarse en riesgo extremo. También ha avalado el toque de queda y la limitación de las reuniones entre no convivientes o la reducción de aforos en los locales comerciales.