Una alarma que suena desde hace 2 semanas exaspera a los vecinos de la Sagrera, en Barcelona: "Es un infierno"

Suena de día y de noche. Sin interrupción. Exactamente desde hace dos semanas. Y ante tal panorama, los vecinos relatan a Antena 3 Noticias que ya no pueden más. "Así no se puede vivir, suena muy fuerte, es exagerado y por las noches es un infierno", cuenta Xavier Xiqués uno de los vecinos de la finca cercana al ruido.

Hace 15 días los miembros de una comunidad de vecinos del barrio de la Sagrera, en Barcelona, empezaron a escuchar una alarma que sonaba muy cerca de las viviendas. El problema es que dos semanas después, sigue sonando. Cuentan que han llamado varias veces a la Guardia Urbana y ahora los agentes tratan de averiguar la procedencia exacta de la alarma. Sin embargo, los vecinos aseguran que proviene de una de las naves situadas en el solar bajo sus casas.

Los vecinos aseguran que la situación es insoportable

"Yo lo veo muy claro, hay una nave allí con una caja que suena y que se enciende de color naranja", afirma Xiqués. Mientras, dicen, que ese ruido constante se les mete en la cabeza y que la situación es insoportable "es un sin vivir, imagínate sonando todo el día... yo trabajo desde casa y no te puedes concentrar. Mi hija por las noches se despierta constantemente, es un drama", asegura.

Los afectados aseguran que no comprenden cómo es posible que se de una situación así. "Es totalmente incomprensible, si tu pones una alarma en un local porque tienes algo allí ,cómo puede ser que esté sonando durante dos semanas y nadie haga nada .Yo no lo entiendo".

Al no tener la certeza exacta de qué nave industrial es, los vecinos aún no han interpuesto denuncia, así que por el momento -explican - que no les queda más remedio que armarse de paciencia y por las noches, eso sí, tapones para los oídos para poder conciliar el sueño.