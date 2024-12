Adornar tu coche estas Navidades podría salirte caro

Astas de reno, nariz roja, espumillón... y hasta luces navideñas. Los vemos circular por las carreteras de toda España. Estas Navidades, además de seguir llevando los tradicionales jerseys navideños, lo que se ha puesto de moda es adornar los coches... Pero ojo porque podemos pagar un peaje demasiado caro y la cuesta de enero está a la vuelta de la esquina.

Cualquier elemento que afecte a la visibilidad o confunda a otros conductores es un riesgo para la seguridad vial, según la DGT. Por eso, si decoras tu coche con luces LED, guirnaldas, o cualquier cosa que modifique su aspecto original, podrías enfrentarte a una multa de hasta 200 euros.

Las sanciones no son por llevar adornos de Navidad como tal sino porque no están homologados y podrían suponer riesgos y peligros para otros conductores y peatones.

Circular con algún elemento no homologado puede suponer multas de 500 euros

Además, circular con algún elemento no homologado o no autorizado podría suponer una multa de hasta 500 euros. En caso de accidente, si no se han declarado previamente esos elementos, el seguro podría negarse a cubrir los daños ocasionados.

Recuerda:

- Nada de luces adicionales en el coche. Podrían sancionarte con hasta 200 euros porque pueden confundir a otros conductores.

- ¡Ojo con objetos que bloqueen la visibilidad del parabrisas o las ventanillas! Podrían suponer una sanción de 80 euros.

- Y si usas elementos que sobresalen, como grandes lazos o figuras, o cambios en la matrícula, recuerda que también está prohibido. Podrías llevarte una sanción de 500 euros.

Disfruta de la Navidad, pero deja los adornos para el árbol, no para tu coche. Evita cualquier riesgo y conduce seguro. Al volante, Ponle Freno.

