La administración Trump amenaza con eliminar un proyecto social de una biblioteca de Barcelona

Las políticas contra la diversidad y la inclusión del presidente Donald Trump llegan a Barcelona. La embajada de los Estados Unidos en Madrid ha enviado al Ayuntamiento de la ciudad un requerimiento pidiendo que no utilicen sus fondos para un proyecto educativo y cultural llamado American Space, unas actividades que se realizan en la biblioteca pública Can Fabra. Reclaman, de esta manera, que se aplique la ley, federal, que exige que no se utilicen fondos para iniciativas o programas que promuevan la diversidad, inclusión y equidad. La orden busca "acabar" con la "discriminación ilegal y restaurar las oportunidades basadas en el mérito".

Lo que quiere el gobierno de Estados Unidos es que el convenio que tiene el consulado del país con la ciudad de Barcelona desaparezca. Es una ayuda de 20.000 euros que se destinan a 2.000 actividades dirigidas a 77.000 estudiantes. Entre otras cosas se imparten clases de inglés, de ciencia o para aprender a detectar bulos en internet. La mayoría de las actividades van dirigidas a personas con pocos recursos y en situación de vulnerabilidad.

El proyecto, tal y como ha expresado el alcalde Jaume Collboni va a tener continuidad: "El programa funciona perfectamente y en consecuencia vamos a seguir con él". Afirma que no van a dar ni un paso atrás en las políticas de equidad, de igualdad de género y de inclusión. Además, argumenta que lo que pide Trump va totalmente en contra de los valores de la ciudad: "va en contra de la esencia de lo que es una biblioteca pública en la ciudad de Barcelona", ha argumentado el alcalde.

¿Qué es el American Space?

El American Space es un espacio de una biblioteca pública de Barcelona, un proyecto de colaboración entre el Consulado General de los Estados Unidos en Barcelona, el Distrito de Sant Andreu y Bibliotecas de Barcelona. Consiste en potenciar la accesibilidad de programas y estudios universitarios, sistemas de becas y otras actividades relacionadas con el mundo de la ciencia. Uno de sus principales objetivos es democratizar el acceso a la formación de las universidades norteamericanas a todo el mundo, especialmente a aquellos jóvenes con pocos recursos.

Unas actividades gratuitas y que están abiertas a todo el mundo y que por más que Trump quiera eliminarlas, van a seguir adelante.

