Un juez absuelve a un hombre por acoso a su exnovia y le recomienda que se busque a "otra chica"

Un juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia ha absuelto a un hombre que había sido acusado de coaccionar a su exnovia y le ha recomendado que se busque a "otra chica" porque "todavía es suficientemente joven". El magistrado considera que no hay datos suficientes para condenar al sospechoso y le recomienda "no insistir en una relación que está definitivamente rota", según recoge el medio 'La Verdad".

Según la sentencia, después de haber roto tras varios años de relación, el hombre pensó que tenía alguna posibilidad de retomar la convivencia con la chica, por lo que comenzó a escribirle mensajes. Sin embargo, la mujer no quería volver con él y le bloqueó en varias redes sociales. Aunque esto no fue suficiente: el acusado le escribía por teléfono y le llegó a mandar alrededor de 15 emails en unos cinco días.

El juez considera que el número de correos electrónicos que le envió no son suficientes para constituir un delito de acoso: "No le ha molestado más de lo que podría ser normal en el caso de un hombre que quiere volver con su antigua novia", señala el magistrado, que indica que "no parece que haya obligado a la mujer a soportar un acoso superior al que cualquiera soportamos de algunas empresas comerciales".

Por ello, decidió absolver al hombre y recomendarle que lo mejor para él es asumir que la relación "ha llegado a su fin" y que "busque a otra chica, que todavía es suficientemente joven".