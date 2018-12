La abogada de la familia de Laura Luelmo, sobre Bernardo Montoya: "El perdón ya no sirve, ojalá le sirva a la familia"

Patricia Catalina, la abogada y portavoz de la familia de Laura Luelmo, explica que van a tratar de pedir la pena más alta para Bernardo Montoya porque entiende que es "un asesinato cualificado en el que hubo agresión sexual y una detención ilegal".

Por ello, la letrada defiende que lo ideal sería aplicar la prisión permanente revisable dado que cree que Montoya no se arrepiente de lo sucedido. "Este señor ya nos ha demostrado que no se va a rehabilitar y por lo tanto debería tener la pena más alta y no vivir en nuestra sociedad", sentencia.

Respecto a las declaraciones de Montoya ante la Policía y el juez, donde pidió que no le dejaran salir de la cárcel porque lo volvería a hacer, la abogada considera que es una estrategia porque el asesino confeso "intentó hacer una declaración a la carta para intentar conseguir eximentes y cualquier atenuante".

Preguntada sobre si esa declaración la hizo como parte de una estrategia para acudir a un psiquiátrico penitenciario en vez de a un penal, la abogada considera "evidente que para ello tiene que haber unas pruebas forenses" y asegura que ella no las solicitará porque considera que Montoya intenta "evitar una pena mayor y exculparse de alguna manera".

Respecto a la opinión de la Guardia Civil, que cree que la autopsia pudo equivocarse y que Laura podría haber muerto la misma noche de la desaparición, la abogada asegura que tiene el máximo respeto por su trabajo y desea que todos los datos se determinen de manera exacta para evitar sufrimiento a la familia.

Preguntada sobre cómo está la familia, la letrada indica que tratando de pasar el duelo con dolor y en la intimidad. "Ellos quieren mantener su intimidad y su duelo y que la instrucción sea lo más rápida posible".

La abogada ha opinado también acerca de las palabras de Bernardo Montoya ante las cámaras de televisión. El asesino confeso de Laura Luelmo pidió perdón a la familia, pero la letrada duda de que exista algún tipo de arrepentimiento. "Ojalá le sirva a la familia, pero a mí no me sirve", dice.