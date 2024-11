Unos 600 pacientes dados de alta viven en los hospitales públicos de Canarias

Han recibido el alta, bien porque ya no necesitan atención hospitalaria, bien porque sus patologías crónicas no son de ingreso, pero ahí siguen, ocupando una cama en los diferentes hospitales públicos que hay en Canarias.

El sindicato Asamblea7islas habla de 600 pacientes en total: 400 en planta y 200 en las Urgencias. El problema es que no hay plazas sociosanitarias. Por eso, piden la reubicación “urgente” de estos pacientes, entiende que de esta manera se solucionaría el grave problema asistencial que hay ahora mismo en los centros hospitalarios.

Pablo de León es trabajador de unos de estos hospitales y portavoz del sindicato Asamblea7islas. Cuenta que el perfil de este paciente suele ser el de una persona mayor, con las enfermedades propias de su edad incluso, personas dependientes que al darles el alta que no pueden valerse por sí mismas. Personas vulnerables que necesitan una atención digna. Pero no sólo personas mayores, sino de una franja de edad de 45 años a 90, que "viven" en los hospitales. "Ya los conocemos por su larga estancia, nos saludamos, se van a por un café, pero nadie los recoge", asegura Pablo.

Un hospital con más de la mitad de sus camas ocupadas

"Cuando llamas a sus familiares, muchas veces no responden o te dicen que no pueden hacerse cargo de ellos". Por eso no sólo es un problema sanitario, sino sociosanitario, donde los servicios sociales de los municipios tienen mucho que decir y que hacer. Es un problema que podría resolverse estudiando caso a caso, las patologías y necesidades que requiere cada paciente, para ver si tiene que intervenir la Fiscalía de Mayores y alguno queda bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

El sindicato se ha reunido con la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, para presentarle propuestas que puedan mejorar el sistema sanitario público en lo asistencial y en lo laboral. También han reclamado el incremento de plantilla en todos los servicios de urgencias, un refuerzo añadido los fines de semana y un médico en el triaje que derive sobre la marcha al paciente. También defienden que, potenciar los servicios de urgencias de Atención Primaria, ayudaría a que los servicios de urgencias hospitalarios no se colapsasen. Al problema de colapso en las urgencias hospitalarias y la falta de camas en las plantas hospitalarias, se le suma el inconveniente económico.

Pablo cuenta que en el hospital donde él trabaja hay 150 camas, de las cuales, 90 son de este perfil. Es un centro ubicado en el sur de Tenerife y muchos son también extranjeros, que viven en el sur de la isla. Asamblea7islas estima que la ocupación de estas 600 camas de más le cuesta a la Sanidad Pública un gasto de 120 millones de euros al año. En Canarias hay unas 6.000 camas hospitalarias y el diez por ciento está siendo ocupadas por pacientes que ya han recibido el alta hospitalaria.

