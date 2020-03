Unas 50.000 personas llenan las calles de Barcelona en el Día Internacional de la mujer 2020

Bajo el lema 'Juntas y diversas por una vida digna', unas 50.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han desbordado un año más las calles de Barcelona con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer 2020, para exigir la igualdad real entre hombres y mujeres.

La marcha ha comenzado poco después de las 17 horas en plaza Universitat y ha llegado al cabo de dos horas a Arc de Triomf, tras recorrer parte de la Gran Vía y el Paseo Sant Joan. Este año el morado ha vuelto a ser el color más presente en una manifestación en la que este año también han proliferado los pañuelos rosas como guiño a las mujeres transexuales, hacia quienes muchas de las manifestantes han querido expresar sororidad.

Al clásico grito "viva la lucha feminista" este año se le ha sumado la interpretación del cántico chileno "Un violador en tu camino", que se hizo viral a finales del año pasado y critica cómo, demasiado a menudo, se cuestiona la actitud de las mujeres que sufren abusos o agresiones sexuales en vez de poner el foco en el agresor.

Precisamente, la necesidad de acabar con las violaciones y los abusos ha sido una de las reivindicaciones más presentes en la manifestación, con pancartas como "cuando vuelvo a casa quiero ser libre y no valiente", "mi cuerpo no quiere tu opinión" o "a mi no me falta ropa, a ti te falta educación".

Al término de la marcha, varias mujeres han leído un manifiesto en el que han exigido más recursos para acabar con la violencia machista, además de un esfuerzo de pedagogía para transitar del concepto de "víctima" al de "superviviente" para referirse a aquellas mujeres que han dejado atrás a sus maltratadores.