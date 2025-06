Un 41% de los chicos jóvenes admite que ha intentado tener sexo cuando la otra persona ha bebido alcohol

Casi el 70% de jóvenes ha tenido relaciones bajo los efectos del alcohol. Pese a su frecuencia, muchos no lo viven como algo positivo: el 47,6% cree que el sexo empeora con el consumo, frente a solo un 24,5% que lo valora favorablemente. Además, uno de cada cinco se ha arrepentido posteriormente, principalmente por no recordar bien lo ocurrido, sentir presión para la relación o haberlo hecho con alguien que, en realidad, no deseaban.

Es el resultado de los estudios 'Consumos de sustancias y relaciones sexuales juveniles. Un estudio sobre las relaciones entre drogas y sexo en la juventud española' y 'Consumos de sustancias y relaciones sexuales juveniles. Un estudio sobre las relaciones entre drogas y sexo en la juventud madrileña', elaborados por el Centro Reina Sofía de FAD Juventud en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Madrid, respectivamente.

Consecuencias: embarazos no deseados e ITS

Los datos muestran una clara relación entre el consumo de sustancias y las prácticas sexuales de riesgo. Mientras que en el conjunto de los jóvenes, solo un 4,5% ha vivido varios embarazos no deseados, ese porcentaje sube al 20,6% entre quienes consumen alcohol frecuentemente antes del sexo, y al 33,3% entre quienes usan otras drogas. La tendencia se repite con las infecciones de transmisión sexual: el 30,2% de quienes consumen drogas habitualmente ha tenido varias ITS, frente al 4,8% general. Aun así, el 73,8% no considera que sus prácticas sexuales impliquen riesgo de contagio.

Consentimiento y desigualdad de género

La percepción del consentimiento también cambia bajo los efectos de sustancias. Aunque el 66% de jóvenes asegura que no tendría sexo con alguien que ha consumido, un 33,8% de los y las jóvenes en España (un 41,7% en el caso de los chicos) dicen haber aprovechado que otra persona había consumido alcohol o drogas para intentar tener relaciones sexuales o "liarse" con ella. Del estudio a nivel nacional, basado en una encuesta online a 1.200 jóvenes, el porcentaje es mayor entre los chicos (41,7%) que entre las chicas (26,4%). En concreto, entre ellos, un 10,6% dice haberse aprovechado de esta situación "una o dos veces"; un 12,6%, "algunas veces"; un 9,3%, "bastantes veces" y un 4,7%, "muchas veces".

Una sexualidad marcada por la desinformación

Aunque el 90% de los jóvenes cree estar bien informado sobre sexualidad, solo la mitad dice haber recibido una educación sexual adecuada en casa (50,1%) o en su centro educativo (45,9%). La mayoría aprende por su cuenta, recurriendo a amistades, redes sociales e internet, con enorme presencia de bulos y desinformación. Los expertos alertan de que esta vía de conocimiento nos prepara para entender los riesgos reales de combinar consumo y sexo, dejando fuera temas clave como el consentimiento.

