150 personas buscan el amor en Foz en la octava Xuntanza de Solteros

"¿Por qué San Valentín sólo está pensado para que lo celebren las parejas de enamorados?" Esta es la pregunta que se hizo Lara López-Leyton cuando regresó a Galicia después de varios años viviendo en Londres.

"Me encontré con un montón de gente soltera en mi pueblo y pensé que sería genial juntarlos, propiciar encuentros y que se conocieran". Y fue así como surgió, hace ya ocho años, su particular Xuntanza de Solteros. Lara es hija de los dueños del Hotel Leyton, en Foz (Lugo), y no se lo pensó. "Empecé celebrando un encuentro en la discoteca del hotel, pero mi cabeza estaba puesta en el restaurante. Conseguí convencer a mi padre y pasamos de 40 participantes el primer año a 150 que vendrán este sábado a buscar el amor", nos cuenta.

A esta cita acuden personas de todos los lugares y de todas las edades. "El más joven tiene 28 años y el mayor, 72. Viene mucha gente de aquí, de A Mariña, pero también de Pontevedra, Ourense, Monforte, Lugo, Vilagarcía, A Coruña... así que organizamos las mesas por décadas y localizaciones cercanas, para que las personas que se conozcan tengan más facilidad de mantener la relación o la amistad después". La ventaja para los asistentes es que no tienen que coger el coche después.

"La cena cuesta 30€ y ofrecemos habitaciones individuales a 25€ o dobles a 40€. Son todo facilidades", subraya Lara. La dinámica es simple: "Varios animadores van haciendo preguntas por las mesas con las que se rompe el hielo y se puede intuir cómo es cada uno. Al terminar la cena, empieza la segunda parte: los solteros pueden pedir citas con las personas que les hayan llamado la atención en su mesa... o en otras". Y el resto... es pura magia.

Porque asegura Lara que "de aquí han salido ya muchas parejas consolidadas". Y quien no tiene la suerte de encontrar el amor... tiene la oportunidad de repetir el próximo San Valentín.