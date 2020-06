14 millones de españoles con la nevera vacía por el coronavirus

Cerca de medio millón de trabajadores siguen sin cobrar su ERTE según los gestores de administración. El ministerio de Trabajo insiste en que representan sólo el 1% y que se debe a errores en los trámites durante la crisis del coronavirus.

Preocupa porque un estudio de Adecco alerta de que esta crisis excluirá socialmente al 31% de los españoles. Hasta 14 millones de personas podrían sufrir por tener la nevera vacía.

La nevera vacía

Después de más de dos meses sin cobrar su ERTE, Carmen está desesperada. "Yo no tengo para comer, mis amistades me dan comida" afirma desesperada. Silvia también necesita ayuda para poder comer "con 200€ no me da para la cesta de la compra". Dice Silvia que "tienen que ayudarme mis padres".

Silvia vive sola con sus tres hijos y va a solicitar el ingreso mínimo vital. El Gobierno calcula que como el suyo el 16% de los beneficiarios serán hogares monoparentales. La mayoría encabezados por una mujer.

Juan es autónomo. Su tienda en Málaga ha visto muy reducidas las ventas por la pandemia del coronavirus y no tiene ninguna ayuda. "No tengo ayudas" afirma. Como el miles de autónomos se enfrentan a una situación complicada, regresar a la "nueva normalidad" sin perder su trabajo o su empresa.

Marife y Pepe tampoco han cobrado el ERTE durante la crisis del coronavirus pero las facturas siguen llegando. "Y tenemos menores a nuestro cargo". Siguen esperando a tener algún ingreso.