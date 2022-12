10 canciones de Navidad y villancicos clásicos y actuales para todos los gustos

Las canciones de Navidad, más conocidas por todos como villancicos, son los sonidos que dan ritmo a esta época tan especial. Desde que empieza el mes de diciembre, es habitual que los colegios se llenen de niños ensayando con estos villancicos para la función escolar de Navidad y que los centros comerciales y tiendan los pongan en bucle para animar las compras.

Siendo sinceros, hay mucha gente que acaba por cogerle manía a estas canciones de Navidad. Pero lo cierto es que son muchas las familias que durante sus reuniones navideñas se ponen a cantar villancicos en la sobremesa para animar las veladas. Seas de los que los odian o de los que los aman, seguro que tienes tus canciones de Navidad favoritas.

Los mejores villancicos clásicos

La frase de que hay clásicos que nunca pasan de moda también se puede llevar al mundo de las canciones de Navidad. Algunos de los mejores villancicos en español de todos los tiempos son:

- Noche de paz: seguro que si piensas en canciones de Navidad de las de toda la vida, esta es una de las primeras que se te viene a la cabeza. Todos la hemos aprendido de pequeños.

- Campana sobre campana: y sobre campana una. Seguro que has leído este texto cantando, ¿verdad? Otro de los villancicos que no pueden faltar en esta época.

- Adeste fideles: porque sabemos latín si hace falta así que vamos a demostrarlo. Adestes fideles se usa mucho durante los días de Navidad en diversos países europeos desde el siglo XVIII.

- Los peces en el río: en Navidad los peces beben y beben y vuelven a beber. La emoción por ver al Dios nacido embriaga a los pececillos y nos hace cantar a todos juntos.

- Fum, fum, fum: puede que no supieras que el origen de esta canción de Navidad está en Cataluña. De hecho, fum, es humo en catalán. Se cree que se empezó a cantar ya en el siglo XVI.

Canciones más modernas de Navidad para todos

Si lo tuyo son versiones musicales más modernas, no te preocupes. También hemos hecho una selección de canciones de Navidad más actuales para que puedas renovar el repertorio de villancicos:

- All I Want for Christmas Is You: Mariah Carey es la protagonista de la versión más popular pero que ya tiene muchas versiones. ¿Cuántas veces la has escuchado ya este año?

- Last Christmas: este es uno de los greatest hits del grupo Wham. Seguro que la has oído en pelis, series o por la radio.

- Let it snow: otra canción navideña con múltiples versiones. Pero si hay que quedarse con alguna, Frank Sinatra manda.

- Un año más: no es un villancico al uso pero Mecano consiguió tener su propia canción de Navidad para despedir el año.

- El tamborilero: vale, sí, es un villancico clásico pero si nos vamos a la última versión de Raphael, podemos considerarla como una canción moderna que gusta a mayores y a pequeños.