Simeone: "Hace cinco años que no veo a mis hijos todos los días, si estoy aquí es porque lo siento"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó que tiene "las mejores" sensaciones, dijo que, "cuando se presentan dificultades", se siente "mucho más presente" y en su "hábitat", recalcó que los "desafíos le encantan" y admitió que el equipo tiene que "mejorar".

Las dificultades sirven para mejorar

"(Tengo) las mejores (sensaciones), porque cuando se presentan dificultades me siento mucho más presente, mucho más en mi hábitat, posiblemente porque nací con esas situaciones y los desafíos me encantan. Evidentemente, no soy tonto. Entiendo que tenemos que mejorar y que posiblemente no tengamos la regularidad esperada en Liga, no así en Champions y Copa del Rey, que empezamos bien", dijo.

"Esto me moviliza a un desafío continuo que te tiene la vida, que el ayer no importa y que siempre importa el hoy, y que el destino será el que nosotros queramos elegir, con trabajo, con constancia y sin duda con una fuerza de voluntad increíble. Vos pensar que hace cinco años que no veo a mis hijos todos los días; eso no quiere decir nada posiblemente para algunos, pero para mí sí", recalcó.

"Y si estoy aquí es para hacer las cosas de la mejor manera y porque lo siento. Y, evidentemente, cuando termine la temporada que viene, cerrar una buena temporada", prosiguió el técnico, que repasó el 2016 "fantástico" de su equipo; "un año importante para el club, para los jugadores y para los hinchas", según añadió el entrenador.

"Lo más bonito que tiene este juego del fútbol es transmitir emociones. Después se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, pero creo que lo más importante y lo que te queda en el registro son las emociones que vos puedas transmitir a tu gente y a tu club. Y creo que este grupo lo volvió a hacer", declaró.

"Y, como perspectiva y esperanza para lo que viene, seguir mejorando e intentar el desafío que tenemos de seguir compitiendo después de cinco años seguidos en el mismo club, que no es fácil. Seguro que es un desafío enorme tanto para los futbolistas como para el club y para nosotros, menos para los hinchas, que son de toda la vida participantes del Atlético", insistió.

Pensando en el encuentro frente al Guijuelo

"Nosotros llevamos cinco años compitiendo y el desafío será para el año que viene poder seguir mostrando la misma fuerza y la misma energía para competir hasta el final de todo lo que tenemos", añadió Simeone, que ya enfoca al partido de este martes en la Copa del Rey contra el Guijuelo, al que el equipo ya venció 0-6 en la ida.

"Este partido sirve para sin duda poder jugar con algunos muchachos que vienen teniendo menos minutos y buscar alternativas de juego que voy a intentar poner mañana para buscar soluciones de cara al futuro", anunció el entrenador, que confirmó que el portero titular será Miguel Ángel Moyá y que el italiano Alessio Cerci, ya con el alta de una lesión de rodilla, entra en la convocatoria.

Y habló específicamente del extremo italiano: "Yo nunca dejo nada de lado, al contrario. Todo lo que pueda sacar, potenciar o dar oportunidades soy el primero. Creo que en las dificultades están las oportunidades y Cerci ha pasado por muchas dificultades.

"No está todavía en su mejor versión, sin duda, pero está trabajando, está moviéndose bien y mañana posiblemente pueda tener minutos para volver a sentirse futbolista, que hace mucho tiempo que no lo siente. En realidad, yo soy el que elijo pero los que se ponen y se sacan son los futbolistas".