La vacuna inhalada contra el coronavirus podría crear anticuerpos y prevenir la infección con una dosis

La vacuna contra el coronavirus de administración por vía nasal sigue desarrollándose y, según un estudio de BiorXiv, un repositorio en línea de acceso abierto y sin ánimo de lucro que recopila prepublicaciones de artículos relacionados con las ciencias biológicas que aún no han sido revisados, dicha vacuna sería capaz de proteger con una sola dosis.

Tras un estudio en ratones y hámster se conoció que ofrecía una protección completa y ahora, en un estudio realizado en chimpancés, los resultados apuntan que tiene capacidad para generar anticuerpos neutralizantes, células T y prevenir o limitar las infecciones.

Los autores del estudio son un grupo de investigadores adscritos al Rocky Mountain Laboratories y al Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos.

Explican que los ensayos contaron con un grupo de 12 macacos Rhesus que fueron divididos en un grupo de control y otro que recibió la vacuna con el virus codificado.

"Mostramos la inmunogenicidad y la eficacia protectora de esta vacuna en primates no humanos. Los macacos Rhesus se inmunizaron con ChAd-Control o ChAd-SARS-CoV-2-S y se desafiaron un mes más tarde mediante rutas intranasal e intrabronquial combinadas con SARS-CoV-2.

Asimismo, añaden que esta vacuna "es una candidata prometedora para limitar la infección y la transmisión del SARS-CoV-2 en humanos". También, señalan que varias vacunas como la de Pfizer / BioNTech o Moderna se administran "mediante inyección intramuscular, lo que genera una inmunidad mucosa sistémica sólida, pero deficiente".

Por ello, comentan, quedan interrogantes sobre la capacidad de estas vacunas para reducir tanto la transmisión como la enfermedad grave, especialmente si no se previene o reduce la infección de las vías respiratorias superiores.

"La administración de una sola dosis de la vacuna ChAd-SARS-CoV-2-S por una vía no inyectada tiene el potencial de proteger en la puerta de entrada y en tejidos distantes, lo que podría limitar tanto la enfermedad inducida por el virus como la transmisión", afirman.

Sin embargo, reconocen que el estudio cuenta con algunas limitaciones, ya que apuntan que "no se midió la duración de la respuesta inmune, no se comparó la inmunogenicidad y la eficacia con la administración de la misma fórmula por vía intramuscular" y además, muchos de los animales no desarrollaron una enfermedad pulmonar severa, lo que "limita nuestra capacidad para concluir la protección contra la enfermedad en este modelo".

Si quieres conocer cómo va el ritmo de vacunación en tu comunidad autónoma, en el resto de países o saber cuándo te tocará vacunarte, puedes verlo aquí