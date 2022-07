Salud Madrid hace un llamamiento urgente para la donación de sangre: los grupos 0- 0+ A- y A+ están en alerta roja

La Consejería de Sanidad de Madrid hace un llamamiento urgente para que los madrileños acudan a donar sangre.

El número de donaciones de sangre ha bajado considerablemente en esta primera quincena de julio. A diferencia del año pasado, en las mismas fechas, se han registrado 2.000 donaciones menos. Las vacaciones, la incidencia de la COVID y las sucesivas olas de calor son algunos de los motivos que han provocado este descenso.

Ya hay cuatro grupos en alerta roja: 0-, 0+, A-, y A+, y dos en alerta amarilla AB- y B-. Esta situación puede preocupar si no se soluciona cuanto antes, ya que el stock actualmente se encuentra en 2.800 bolsas, una cifra muy por debajo del nivel óptimo, 5.000 bolsas.

Muchos pacientes hospitalizados no pueden irse de vacaciones, ya que siguen necesitando transfusiones para sus tratamientos, cirugías o para cubrir déficits por enfermedades crónicas, entre otras. Estos requerimientos de sangre no se pueden suplir con ninguna otra terapia, debido a que no se puede fabricar y sus componentes caducan.

¿Dónde puedo donar sangre?

Madrid cuenta con 30 hospitales para donar sangre, además de las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja. A ellos también se les suma el Centro de Transfusión, en el barrio de Valdebernardo y la sala de Cruz Roja, en la calle Juan Montalvo 3.

¿Cuándo puedo ir a donar sangre?

Antes de acudir a alguno de los centros o unidades móviles de la ciudad revisa los horarios

Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid

El horario de atención al público es de 8.30 a 21 horas, de lunes a sábado (excepto festivos).

Los medios de transporte que te acercarán hasta el centro son:

Autobuses: 71 , 130 y 8

, y Metro: Valdebernardo (Línea 9)

Puntos fijos de donación