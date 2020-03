Rueda de prensa de Fernando Simón tras confirmarse ocho muertos con coronavirus, streaming en directo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, concede este sábado una nueva rueda de prensa para informar sobre la epidemia del coronavirus tras confirmarse ocho muertos y después de que Sanidad se niegue a cerrar todos los centros de mayores españoles.

Pese a los contagios registrados en estos centros, el director Fernando Simón, afirmó el viernes tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del coronavirus que "no hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares", sino únicamente evaluar las "situaciones específicas de cada lugar". Aunque ha añadido que hay que estudiar alguna medida sobre esos centros "en zonas muy concretas de algunas comunidades, no en toda la comunidad", y si hay "algunos agrupamientos de casos" que implican "una potencial transmisión". "No se puede generalizar para todos los centros o para todos los territorios", ha zanjado.

