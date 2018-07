La universidad de Glasgow, en Reino Unido, ha publicado un estudio que evidencia que apagar el teléfono móvil un rato antes de irse a la cama mejora el estado de ánimo de las personas. La investigación relaciona la falta de sueño con la depresión y la tristeza.

El estudio, que ha analizado la conducta de 90.000 personas, concluye que la gente que se va a dormir con el móvil en la mano o lo mira durante la noche es más probable que sufra insomnio, desórdenes bipolares y ataques neuróticos.

Otro factor importante en la calidad del sueño es la habitación en la que se descansa y cómo esté diseñada. El habitáculo debe quedar a oscuras y ser silencioso, fresco y cómodo. Las luces deben estar apagadas, incluidas las de los dispositivos, ya que las luces azuladas de los teléfonos móviles anulan la melatonina, encargada de facilitar el sueño.

En Reino Unido se calcula que uno de cada tres británicos tiene problemas de insomnio. Neil Stanley, especialista en sueño, ha explicado que no descansar correctamente no solo afecta a nuestro humor sino que deteriora el aspecto físico del as personas y su rapidez para pensar.