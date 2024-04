Las vacunas del Covid-19 llegaron rápidamente y siendo muy esperadas por todo el mundo. Una solución a una crisis mundial que tuvo al mundo en sus casas durante meses. Una de estas vacunas fue la producida por la farmacéutica AsraZeneca. Muchas personas fueron vacunadas con este tipo de vacuna y algunas de ellas, sufrieron efectos de una enfermedad denominada 'trombosis'.

El Tribunal Regional Superior (OLG) de Bamberg ha lanzado una petición a la farmacéutica con el objetivo de que revele todos los datos sobre los casos de trombosis sufridos por personas que fueron vacunadas con sus dosis. Los datos se han requerido para la "evaluación de la aceptabilidad de los efectos nocivos" de la vacuna entre 2020 y 2024. Se trata del primer caso en cuanto a procesos civiles de esta índole se refiere donde el demandante ha conseguido que se aporten estos datos. En este caso, se trata de una mujer de 33 años que sufrió un trombo posteriormente a ser vacunada por AstraZeneca y las consecuencias fueron graves, ya que entró en coma y aún conserva secuelas. Ahora, la mujer reclama una indemnización de 867.200 euros y AstraZeneca ya ha revelado alguna información que debe completar.

Este no es el único caso de trombosis relacionados con AstraZeneca. De hecho se cuentan hasta 140 casos reconocidos por el Centro de Baviera para Asuntos Sociales y de Familia. Pero, ¿qué es la trombosis? ¿cuáles son los síntomas, causas y consecuencias? Te lo contamos

¿Qué es la trombosis venosa?

La Universidad de Navarra explica que la trombosis denominada venosa es una enfermedad y que puede presentarse de dos formas: venosa profunda o embolismo pulmonar. La primera se caracteriza, normalmente, por la coagulación de la sangre en el interior de las venas (trombosis). De forma más sencilla, la sangre que va desde el corazón a los pies, circula a través de arterias y cuando llega al pie, la sangre vuelve por las venas hacia el corazón. Trombo.info explica que cuando la sangre se coagula en el interior de una vena, esto impide que vuelva al corazón . La trombosis en el interior de una vena hace que la sangre se vuelva sólida y esto dificulta la circulación que normalmente hace.

¿Qué síntomas tiene la trombosis?

Cuando se produce esta solidificación de la sangre, se localiza normalmente en alguna extremidad del cuerpo, normalmente en el trayectos venosos como el de la pierna. Por tanto, algunos de los síntomas son signos de pesadez en la extremidad (por ejemplo en la pierna) y un cierto grado de impotencia funcional, además de que la extremidad comienza a desprender más calor. En algunas ocasiones más extremas existen síntomas como la fiebre, aumento de la frecuencia cardiaca y algunos problemas respiratorios como la tos y disnea.

¿Qué tipo de trombosis se detectan en AstraZeneca?

La Agencia Española del Medicamento, cuando se produjo la multitud de casos de trombosis tras la vacunación de AstraZeneca contra el Covid-19, lanzó una serie de efectos secundarios graves y trombos que podría provocar la dosis de la farmacéutica: "pueden aparecer, muy raramente, trombosis en combinación con trombopenia, como trombosis en los senos venosos cerebrales, trombosis e venas esplácnicas (en el abdomen) y trombosis arterial". La Agencia, advirtió de una serie de síntomas que podrían ser signos de trombosis en los 14 días posteriores a la inyección:

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Hinchazón en la pierna.

Dolor abdominal persistente.

Dolores de cabeza intensos y persistentes o visión borrosa.

Manchas de sangre debajo de la piel en lugares donde no fue la inyección.

La Sociedad Española de Neurología explica que el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza pero que normalmente va acompañado de otros síntomas parecidos a los del íctus (pérdida de fuerza, aleteración de la marcha, aceleración del habla, pérdida de visión...).

¿Por qué se puede producir la trombosis por la inyección?

Investigadores de la Universidad de Greifswald descubrieron que la trombosis que proviene de una vacuna se da por una reacción autoinmune rara por la que se generan anticuerpos frente a las plaquetas, esto provoca la coagulación de la sangre o la solidificación. Los coágulos se suelen formar en respuesta a heridas o por enfermedades como el cáncer el Covid-19 es una enfermedad que podría detonar estos coágulos.

¿Cuál es el tratamiento a la trombosis?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) expuso que el tratamiento de esta coagulación de sangre no se debe tratar con heparina: "por lo general, se usa un medicamento anticoagulante llamado heparina. En este contexto, la administración de heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos", aseguran. Como alternativa, un profesor experto en trombosis informó al diario The Guardian que el primer paso sería ponerle al paciente una dosis de gammaglobulina intravenosa con el objetivo de bloquear el efecto de los anticuerpo que podrían estar provocando esa coagulación. Posteriormente y solo cuando el paciente esté estable, se le administran anticoagulantes (que no sea heparina).