¿Qué es la ambliopía? Síntomas y tratamiento

La ambliopía se produce principalmente durante la niñez, cuando el sistema visual está en desarrollo. De hecho, es el motivo más frecuente de pérdida de visión en los niños y jóvenes, y afecta al 3-4% de niños y niñas en edad escolar.

Generalmente está asociada con otras condiciones, como estrabismo (desalineamiento de los ojos) o diferencias significativas en la graduación de los ojos.

¿Qué es la ambliopía?

La ambliopía, más conocida como ojo vago, es la disminución de la capacidad visual de uno o de ambos ojos por falta de uso durante el período de aprendizaje visual. Se produce principalmente durante la infancia, cuando el sistema visual aún está en desarrollo.

Puede ser causada por varios factores, siendo los más comunes:

Estrabismo : es un desalineamiento de los ojos en el cual uno de ellos se desvía hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo.

: es un desalineamiento de los ojos en el cual uno de ellos se desvía hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Diferencia de refracción : cuando hay una gran diferencia en la graduación de los ojos, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, el cerebro puede favorecer la visión en el ojo con una mejor calidad visual y suprimir la imagen del ojo con peor visión.

: cuando hay una gran diferencia en la graduación de los ojos, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, el cerebro puede favorecer la visión en el ojo con una mejor calidad visual y suprimir la imagen del ojo con peor visión. Opacidad en el cristalino o en el globo ocular: cualquier factor que cause obstrucción parcial o total de la luz que llega al ojo puede conducir a la ambliopía.

Si sospechas que tú o tu hijo/a puede tener ambliopía, es recomendable consultar a un oftalmólogo para una evaluación y diagnóstico adecuados.

Ambliopía: síntomas y tratamiento

En muchos casos la ambliopía no da síntomas, pues el niño/a no sabe "lo que es ver bien" y se adapta a la visión que tiene. Por ello, es muy importante que educadores, padres y pediatras estén atentos ante cualquier signo que haga dudar de la visión del niño. Por ejemplo, que se acerque mucho a las cosas, que no preste atención en clase… Entre los síntomas más comunes de la ambliopía, podemos destacar los siguientes:

Visión borrosa o disminuida en un ojo (o en ambos).

Dificultad para apreciar la profundidad y la percepción tridimensional.

Desviación del ojo (estrabismo).

El tratamiento de la ambliopía suele enfocarse en corregir la causa subyacente y estimular la visión en el ojo afectado. Los métodos comunes de tratamiento incluyen:

Uso de gafas o lentes de contacto : si la ambliopía es causada por un error refractivo, corregirlo con gafas o lentes de contacto puede mejorar la visión y promover el desarrollo visual adecuado.

: si la ambliopía es causada por un error refractivo, corregirlo con gafas o lentes de contacto puede mejorar la visión y promover el desarrollo visual adecuado. Terapia de oclusión : consiste en tapar el ojo dominante durante ciertos períodos del día para utilizar y fortalecer el ojo ambliope. Este enfoque estimula la visión en el ojo afectado y ayuda a desarrollar una agudeza visual normal.

: consiste en tapar el ojo dominante durante ciertos períodos del día para utilizar y fortalecer el ojo ambliope. Este enfoque estimula la visión en el ojo afectado y ayuda a desarrollar una agudeza visual normal. Terapia visual: implica una serie de ejercicios y actividades diseñadas para mejorar la coordinación entre los ojos y fortalecer los músculos oculares.

Es importante detectar y tratar la ambliopía en etapas tempranas, ya que si no se corrige, puede tener un impacto duradero en la visión y ser difícil de eliminar en la edad adulta.