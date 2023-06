'Proyecto Manuel', la iniciativa con la que la madre del bebé que murió por cáncer rabdoide lucha: "La cura es la investigación"

Manuel, el pequeño de apenas un año y medio que murió a consecuencia de un cáncer rabdoide bastante agresivo dejó un gran legado para los suyos. En el transcurso de la enfermedad, su madre creó un proyecto con su nombre para investigar el tumor que tanto daño hizo a su hijo. A pesar de que Manuel murió, su madre no quiso rendirse en ningún momento hasta conseguir 150.000 euros para que esa enfermedad no acabe con la vida de otros niños más. "Ver morir a tu hijo es muy duro y es algo que quiero que no pase en ninguna familia más y menos porque falte investigación", explica Sara Fernández del Río, madre del menor, en su entrevista con Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

El tumor rabdoide es uno de los desconocidos para los médicos y afecta a un niño de cada dos millones, de manera especial a menores de dos años. Es mortal entre el 80% y el 100% de los casos. Con el proyecto que la madre de Manuel ha creado, el hospital madrileño de La Paz investigará cómo tratarlo.

Cuando el pequeño ingresó en febrero, su madre decidió comenzar un proyecto para recaudar dinero e investigar este cáncer, justo el mismo mes que la luz de Manuel se apagó. Sin embargo, su madre decidió continuar con la batalla en nombre de su hijo, lo que ha provocado la puesta en marcha de su propósito, intentar encontrar ese tratamiento para el cáncer que terminó con Manuel. Para ello, son fundamentales los 150.000 euros que acaba de recaudar, con los que luchará junto a la Fundación Cris de Terapias avanzadas del Hospital Universitario de la Paz para arrojar claridad sobre esta enfermedad.

"El cáncer tiene cura y es la investigación"

Aunque Manuel murió, su madre continúa con el proyecto que lleva por bandera el nombre del menor, pues considera que "el cáncer tiene cura y es la investigación. Teníamos que hacer algo para que a otros niños no les pase lo que le pasó a Manu y lo hemos conseguido".

Conseguir esos 150.000 euros es un halo de esperanza para Sara, algo que "no consuela, pero reconforta". Aunque la familia echa mucho de menos al pequeño, "este proyecto da mucha esperanza a otros niños que puedan sufrir este cáncer, que es tan letal, tan agresivo. Hubo un momento en el que pensábamos que iba a salir, que la quimio hizo efecto y que le quitó la metástasis de los pulmones, pero explosionó y le volvió a invadir de nuevo y falleció a los pocos días".

A pesar de que han superado la cantidad que necesitaban inicialmente -hemos pasado la cantidad, estamos ahora en 156.000 euros-, explican que "seguiremos haciendo cositas para recaudar dinero para este proyecto y para el cáncer infantil en general. Eso son tres años de proyecto nada más, hace falta muchos años de investigación, por eso intentaremos conseguir más dinero y más fondos", puesto que "la financiación privada es la que más financia ahora mismo toda la investigación médica en nuestro país".