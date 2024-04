Pacientes de cáncer de páncreas recuperan la esperanza gracias a la inteligencia artificial

Un tratamiento de radioterapia con inteligencia artificial contra el cáncer de páncreas en el Hospital La Milagrosa de Madrid, ha devuelto la esperanza a pacientes que estaban desahuciados. La vida de varios pacientes cambió de golpe, como ocurrió con Virgilio, que ha atendido a Antena 3 Noticias.

Virgilio ha relatado que "todo empezó por el color de piel, no me dolía nada". Varias pruebas después el resultado no fue bueno. "Me detectaron que tenía un cáncer en el páncreas", ha contado. La operación parecía la única solución, pero "como las arterias estaban muy cerca del páncreas no podían seguir con la operación".

La opción que le quedaba a Virgilio era una nueva técnica de radioterapia en el hospital de Madrid. "Está la radio de toda la vida, y esta era nueva". Se trata de una terapia innovadora. Combina la inteligencia artificial para atacar el tumor directamente sin dañar otros órganos. Solo hay dos en España.

"Podemos ver en tiempo real lo que tratamos, podemos controlar el movimiento del tumor, de los órganos sanos", ha explicado Felipe Couñago, médico del Hospital La Milagrosa. "Cuando el tumor se sale de la zona de interés, la máquina deja de tratar. Cuando el órgano sano se mete, se deja de tratar", añadía.

Pero todavía quedaba un problema: el tratamiento era muy caro. Sin embargo, gracias a un programa solidario del centro hospitalario madrileño, Virgilio logró tratarse gratis. "Me encuentro bastante mejor", asegura. Los profesionales hablan con cautela. Aunque hasta los cinco años no se pueda hablar de cura, puede llegar a controlar el tumor.

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos del tracto digestivo. La mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas fallecen por esta enfermedad debido a que los tumores se diagnostican tarde, cuando ya no son curables, según la Universidad de Navarra.

