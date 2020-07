La OMS advierte de que la pandemia de coronavirus puede ir a peor si los gobiernos no la toman en serio

La pandemia puede "ir a peor" si los gobiernos de países afectados no se toman en serio la lucha contra el coronavirus, destacó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que "demasiados países están yendo en la dirección errada". Tedros hizo esta advertencia tras anunciar que en las últimas 24 horas se había vuelto a batir el récord de casos diarios, con más de 230.000, la mitad de ellos en sólo dos países (unos 60.000 en Estados Unidos y 40.000 en Brasil). "Aunque el número de muertes diarias sigue siendo relativamente estable, hay mucho por lo que preocuparse", añadió el máximo responsable de la OMS.

Todos en peligro

La OMS advirtió de que “demasiados” países “van por mal camino” en su lucha contra el Covid-19, al que continúa calificando como el “enemigo público número uno”, a pesar de que las acciones de “muchos Gobiernos y muchos pueblos no lo reflejan”. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa, en la que alertó de que en varios países del mundo se está produciendo un “peligroso aumento de casos”. Casi el 80% de estas nuevas notificaciones se produjeron desde tan solo 10 países y el 50% desde dos países, por lo que el responsable de la OMS puntualizó que, aunque el número de muertes diarias sigue “relativamente estable, todavía queda mucho que preocupa”. “Todos los países están en peligro por este virus, pero no todos se han visto afectados de la misma manera”, recordó, para hacer hincapié en que el “epicentro” de la pandemia continúa estando en las américas, donde se han registrado más de la mitad de casos en todo el mundo. No obstante, insistió en que nunca es “demasiado tarde para controlar el virus, incluso si ha habido una transmisión intensa” y en que la OMS está “plenamente comprometida a trabajar con todos los países y pueblos para contener la transmisión, reducir la mortalidad, apoyar a las comunidades y a un liderazgo contundente y a la coordinación” imprescindible para acabar con el virus.

Mensajes ambiguos de algunos líderes

A juicio del responsable de la OMS, los mensajes “ambiguos” de algunos líderes están “socavando el elemento más fundamental de toda respuesta que se le pueda dar, la confianza”. “Si los Gobiernos no se comunican de forma clara con sus ciudadanos y lanzan una estrategia integral centrada en contener la transmisión y salvar vidas y si las poblaciones no siguen los principios básicos de salud pública, esta pandemia va a seguir adelante y va a empeorar”, espetó. “Pero no tiene por qué ser así, cada líder, cada Gobierno y cada ciudadano puede hacer su parte para romper las cadenas de transmisión y acabar con el sufrimiento colectivo”, abundó, al tiempo que defendió que “no hay atajos para resolver esta pandemia” y, en tanto se descubre una vacuna “efectiva”, emplazó a centrarse en utilizar las herramientas actuales “para contener la transmisión y salvar vidas”. El objetivo es, según su criterio, alcanzar una “situación estable en la que tengamos el control adecuado de este virus sin parar completamente nuestras vidas o tener que ir pasando de confinamiento a confinamiento”, situación que, a su entender, “tiene un terrible impacto en las sociedades”.

No se vislumbra una vuelta a la normalidad

“No habrá una vuelta a la antigua normalidad en un futuro previsible, pero hay una hoja de ruta que podemos seguir para controlar la enfermedad y poder seguir con nuestras vidas cotidianas”, sentenció. Según el experto, ello exigirá centrarse en reducir la mortalidad y contener la transmisión así como contar con una comunidad “implicada y empoderada” y con gobiernos “sólidos, que se coordinen y apliquen estrategias integrales y lo comuniquen claramente a sus ciudadanos y de forma continuada”.