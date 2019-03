¿Se debe prohibir fumar en los coches cuando hay niños en su interior?

En el Reino Unido, la Cámara de los Comunes ha aprobado por mayoría la ley que prohíbe fumar en los vehículos donde viajen menores de edad.

Tras el debate de los portavoces, 376 diputados han votado a favor de la prohibición y 107 en contra, después de que la coalición de gobierno diera libertad de voto. La propuesta la realizaron cientos de médicos y expertos sanitarios.

Los críticos consideran que es una intromisión en la vida privada. Una legislación similar ya se aplica en algunos estados de EEUU, Canadá y Australia.

Los médicos españoles y cada vez más ciudadanos respaldan esa medida.

Porque, si les protegemos poniéndoles el cinturon de seguridad...¿por qué luego fumamos dentro delante de ellos?. Al encender un solo cigarro se expone al niño a prácticamente la misma contaminación que hay en un pub en el que se fuma.

Aquí en nuestro país, alguna imagen podemos encontrar, pero lo cierto es que el panorama va cambiando. Muchos hacen como Lucía: si entran ganas de encender un pitillo, aparca y sale del coche.

Hay un 47% de los españoles que cree que es una prohibición innecesaria, una intromisión en la vida privada. El resto, el 53%, considera que habría que prohibirlo porque provoca distracción al volante y perjudica la salud.

Los médicos españoles piensan que no solo es cuestión de prohibición, también de educación saber que no hay que hacerlo y no fumar.