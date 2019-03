Rosalía da las gracias a "todas las mujeres" en la gala de los Grammy Latinos

Rosalía ha dado las gracias en su discurso "a todas las mujeres" que le mostraron que se podía triunfar en el mundo de la música.

"Gracias a todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede; porque gracias a ellas estoy aquí", afirmó la joven tras mencionar, por ejemplo, a grandes figuras como Lauryn Hill, Björk o Kate Bush.

"'Oh my god', dios mío, muchas gracias. Esto es increíble, es un sueño. Gracias por tanto cariño, gracias por el reconocimiento. Estoy orgullosa de poder liderar mi proyecto, de hacer siempre la música que me representa, poder compartirla con el mundo y estar aquí", aseguró Rosalía, muy emocionada sobre el escenario.