Los primeros testigos dicen que no vieron que los mossos tocaran al mantero

Según han informado fuentes cercanas al caso, ante el juez decano de Tarragona, Joaquim Elias, que instruye la causa en el juzgado numero 4, que investiga la muerte del 'mantero', de 50 años y origen senegalés, han comparecido hoy como testigos tres compañeros de piso de la víctima -Thioube, Babakar Ka y Khadim Gueye-, así como el hermano del fallecido, Ibrahim Sylla, que no estaba en la vivienda.

Ante el juez, los tres compañeros de piso de la víctima han admitido que no vieron que los Mossos mantuvieran ningún tipo de contacto físico con el 'mantero' fallecido, en la línea de la versión que desde el primer momento ha mantenido la consellería de Interior. Entre los tres compañeros de piso que hoy han comparecido en sede judicial figuraba Babakar Ka, que el pasado jueves aseguró ante las cámaras de televisión que vio a los Mossos d'Esquadra forcejeando con Mor Sylla antes de que éste cayera por el balcón.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, Babakar ha cambiado hoy su versión ante el juez y se ha ratificado en lo que había declarado previamente ante los Mossos d'Esquadra, tras ser detenido en la operación contra la red de 'manteros', es decir, que no pudo ver nada desde el lugar en que se encontraba cuando Mor se precipitó por el balcón, desde una altura de tres pisos.

Por su parte, Ibrahim Sylla, el hermano del 'mantero' fallecido, ha ratificado ante el juez el contenido de la denuncia que presentó por sus dudas sobre la versión policial porque, aunque no estaba en el piso, está convencido de que su hermano no intentó saltar por el balcón. Los Mossos d'Esquadra han mantenido desde el primer momento que no hubo ningún tipo de contacto físico entre los agentes que entraron en la vivienda y el 'mantero'.

De hecho, tres testigos, ajenos a la policía y a la red de supuestos 'manteros' contra la que se dirigía la operación, han sostenido esta versión ante la policía catalana -a la espera de ser citados por el juez en los próximos días-, según este cuerpo policial. El juez decano Tarragona ha citado para mañana a otros tres testigos, entre ellos otros dos compañeros de piso de Mor Sylla, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Por su parte, el Ayuntamiento de Salou ha anunciado que se personará como acusación particular en las diligencias penales por los desperfectos ocasionados durante los incidentes que se produjeron tras la muerte de Mor Sylla protagonizados por un grupo de compañeros y compatriotas. "Los actos violentos deben tener consecuencias y se debe hacer caer todo el peso de la ley porque en una sociedad democrática no se puede tolerar ningún acto de esta virulencia.

Nadie se puede tomar la justicia por su mano", según el alcalde, Pere Granados. Paralelamente, el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, ha anunciado que se reunirá de forma inmediata con los mandos de la Guardia Urbana de la capital catalana para buscar medidas para reforzar y garantizar la seguridad de los agentes, tras las últimas agresiones por parte de 'manteros'.

Siete agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona han resultado heridos leves en agresiones cometidas supuestamente por parte de 'manteros', una el pasado viernes y otra ayer. Además, hubo un conato de enfrentamiento entre 'manteros' y mossos el pasado sábado en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).