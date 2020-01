¿Pidió el Príncipe Harry trabajo al presidente de Disney para su mujer Meghan Markle?

Más información La reina Isabell II reunirá a toda la Familia Real para evitar la emancipación del príncipe Harry

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha firmado un contrato con Disney para grabar una voz en 'off'. La imagen en la que el Príncipe Harry parece pedir trabajo para su mujer están dando mucho que hablar.

El matrimonio anunció esta semana su intención de desligarse de las obligaciones como representantes de la familia real británica y "trabajar para ser financieramente independientes".

Según apunta la prensa británica durante el estreno del Rey León el pasado mes de julio, el príncipe Enrique habló con el presidente de Disney y en esa conversación le habría recordado que Megan Markle es actriz de doblaje. Una conversación que según los diarios británicos habría dado sus frutos.

"¿Sabes que Meghan es actriz de doblaje?" pregunta Harry al CEO de Disney que contesta: "Ah, no lo sabía". El Prínicpe insiste: "Pareces sorprendido. Ella está muy interesada" y el presidente de Disney dice: "Estaríamos encantados de probar, es una gran idea", recoge 'The Times'.

Según 'The Times', la colaboración de Meghan con Disney será en beneficio de la organización Elephants Without Borders (Elefantes sin fronteras), si bien no ha ofrecido más detalles sobre el contrato.

La decisión de los duques de Sussex ha provocado malestar en el palacio de Buckingham desde donde se ha avanzado que van a mantenerse conversaciones con los duques sobre el paso que han decido dar. "Entendemos su deseo de adoptar un nuevo enfoque, pero son asuntos complicados que requerirán tiempo para ser manejados", indicó un portavoz del palacio.