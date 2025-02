Zelenski pide garantías de seguridad para unas conversaciones de paz

Zelenski dijo que Ucrania no quería repetir la experiencia de los acuerdos de paz y las conversaciones con Rusia que no produjeron resultados en los años previos a la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022. Y eso, dijo, significaba poner en marcha garantías de seguridad. “Un conflicto congelado conducirá a más agresiones una y otra vez. ¿Quién ganará entonces los premios y pasará a la historia como el vencedor? Nadie. Será una derrota absoluta para todos, tanto para nosotros, como es importante, como para Trump”, dijo Zelenski en su entrevista con la cadena británica."Si existen garantías de seguridad, entonces podremos hablar de que ha terminado la 'fase caliente' de la guerra. Hay que entender que necesitamos saber cómo acabará esta guerra. Que todos estamos del mismo lado que Estados Unidos y Europa."

"Que Putin no pueda volver a declararnos la guerra"

En sus declaraciones a ITV, Zelenski descartó nuevamente la celebración de elecciones en Ucrania hasta que cesen las hostilidades, ya que eso pondría en peligro al país al eliminar disposiciones clave de la ley marcial. Putin dice que Zelenskiy no tiene legitimidad en ninguna negociación porque ha permanecido en el cargo más allá de su mandato. "Tendríamos que suspender la ley marcial y, si lo hacemos, perderíamos el ejército", afirmó. "Y, en principio, los rusos estarían contentos. Se perdería capacidad militar, moral y cosas por el estilo". Zelenski dijo a la agencia Reuters la semana pasada que quería que Ucrania suministrara tierras raras y otros minerales a Estados Unidos a cambio de apoyar económicamente su esfuerzo bélico. Los funcionarios ucranianos también han hablado con el enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg.“Trump no sólo necesita poner fin a la guerra. Debe actuar de tal manera que Putin no tenga ninguna posibilidad de volver a declararnos la guerra. Esto es lo principal y todos deben reconocerlo. Eso sería una victoria”, dijo Zelenski.

Trump sobre Putin: "estamos avanzando"

“Si tuviera la certeza de que Estados Unidos y Europa no nos abandonarán y nos apoyarán y brindarán garantías de seguridad, estaría listo para cualquier formato de conversaciones”, dijo. Las declaraciones fueron emitidas mientras Trump indicaba que había estado en contacto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que se estaban logrando avances en sus conversaciones para poner fin a la guerra; esa sería la primera conversación oficialmente reconocida entre Putin y un presidente estadounidense desde principios de 2022. Cuando los periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron si había tenido su conversación con Putin desde que asumió la presidencia el 20 de enero o antes, Trump dijo: "Ya he tenido suficiente. Digamos que ya he tenido suficiente... Y espero tener muchas más conversaciones. Tenemos que poner fin a esa guerra". Añadió: "Si estamos hablando, no quiero contarles sobre las conversaciones", dijo Trump. "Creo que estamos avanzando".

