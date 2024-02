Zelenski confiesa que quiere reemplazar a altos cargos del gobierno y del ejército para renovar la imagen del país

Volodimir Zelenski no ha tenido una presidencia nada fácil. Desde que el país se vio invadido por las fuerzas rusas en un conflicto iniciado oficialmente en febrero de 2022, ha tenido que enfrentarse a una serie ininterrumpida de decisiones importantes para el futuro del país. La última, cuestionada durante una entrevista emitida el pasado domingo para la televisión pública italiana RAI, aboga por estudiar la posibilidad de renovar la cúpula del gobierno ucraniano. Una reforma que no sólo incluiría a altos cargos del gobierno, si no también a militares.

Dentro de los cambios se incluiría al jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zalushni, quien lleva en el cargo desde el año 2021

"Tengo en mente algo serio, que no concierne a una única persona sino al liderazgo del país", señalaba el presidente durante su intervención, aclarando, a su vez, que estos cambios son necesarios "para alcanzar la victoria". En este sentido, el presidente ha señalado que actualmente hay un "estancamiento" en el frente y lo culpa al retraso del envío de armas de los países occidentales.

"Este tipo de problemas llevan a cometer errores en el campo de batalla", explica Zelenski

Fuentes de la cadena de televisión estadounidense CNN explican que Zelenski pretende conseguir con estos cambios radicales un "impacto positivo sobre los aliados de Ucrania", antes del descenso del apoyo financiero. De aquí su decisión por cesar a Zaluzhni, con quien, según fuentes, ha tenido diferencias en el modus operandi de las estrategias de ataque y defensa en la Guerra de Ucrania.

Mientras que el jefe del ejército insistía desde el principio en la importancia de conseguir una movilización general y de reforzar las zonas fronterizas con Rusia, Zelenski siempre se mostró más cauteloso por miedo a difundir temor en la población ucraniana.