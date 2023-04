La 'zarina' de las ratas: esta es la mujer que se encargará de exterminarlas en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, lo anunciaba hace cuatro meses. Se buscaba un líder en la 'guerra' de la ciudad contra las ratas, y quería a alguien "algo sanguinario" y comprometido con la "matanza al por mayor" de los animales. En esa oferta, además de la forma de referirse a la persona que quisiese acabar con este problema en la ciudad, también destacaba el sueldo que ofrecía a la persona que fuese capaz de terminar con esta lucha. Estaría remunerado entre 120.000 y 170.000 dólares al año.

Parece que Adams ya ha encontrado a la persona. "Estamos muy contentos de decir que hemos encontrado a nuestro 'zarina' de las ratas. Ella está enfocada en mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos. Todos queremos mejorar la calidad. Nueva York es una ciudad cara para vivir con nuestras familias e hijos. No necesitamos inquilinos externos como ratas en nuestros hogares" declaraba el alcalde.

Kathleen Corradi, bióloga y experta en uso del suelo y sostenibilidad del Departamento de Educación local, fue presentada por Eric Adams, a la que describió como una “maestra” que coordinará los esfuerzos para abordar el problema de las ratas en Nueva York. "Cuando vi por primera vez este anuncio de trabajo, no estaba seguro de si era real. Sanguinario no es una palabra que se vea normalmente en la descripción de un trabajo, y ciertamente no es una palabra que suelo describir. Pero tengo que decir que el anuncio del zar de las ratas me llamó la atención" bromeaba Karhleen.

Promete reducir la tasa de ratas a la mitad

La recién nombrada directora de esta operación se mostraba clara en sus objetivos, "la mitigación de ratas es más que un problema de calidad de vida. Las ratas son el síntoma de problemas sistémicos, incluidos el saneamiento, la salud, la vivienda y la justicia económica. No se puede simplemente tratar con una parte del problema y terminarlo. Nosotros necesitamos soluciones para todo el sistema, un liderazgo fuerte y una población comprometida para unirse a los esfuerzos. Ahí es donde entro yo. Como la primera directora de mitigación de roedores de la Ciudad de Nueva York, traeré un enfoque basado en la ciencia y los sistemas para reducir la tasa de ratas en la ciudad".

Al parecer, en Nueva York viven casi cuatro millones de ratas. Abundan en el suburbano, en los parques, en los recintos de juego o en los bajos de los edificios. Adams ha implementado otras medidas dirigidas a lo que llamó el “No. 1 enemigo”. En los últimos meses, la administración de la ciudad ha limitado la cantidad de horas que las bolsas de basura pueden permanecer en las aceras antes de ser recogidas.

Es frecuente ver ratas en las calles de Nueva York y muchos turistas cuelgan vídeos de estos roedores tras su visita a la gran ciudad. Hace unos años, una rata con un gran trozo de pizza se hizo viral . Ante este episodio, bromeaba Corradi, "la rata de la pizza puede ser famosa en la ciudad, pero las ratas y las condiciones que sustentan su prosperidad ya no serán toleradas en la ciudad de Nueva York. No más bordillos sucios, espacios sin control ni madrigueras descaradas. Hay un nuevo sheriff en la ciudad".