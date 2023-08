Wagner amenaza con tomar Moscú tras la muerte de Prigozhin

Yevgueni Prigozhin ha muerto. El líder del grupo de los mercenarios de Wagner se encontraba en el avión estrellado en la región rusa de Tver. Rusia ha confirmado la muerte. Ahora, no dejan de llegar nuevas teorías de lo ocurrido. Sin embargo, los sanguinarios mercenarios ya mueven ficha. Amenazan con marchar sobre Moscú y tomar el Kremlin.

Los canales de Telegram afines a Wagner y a Prigozhin afirmaron que fue causado por "traidores" dentro de Rusia. El líder del grupo paramilitar y brazo de Putin en Ucrania, Siria y en el África Occidental ha muerto apenas dos meses después de iniciar una insurrección contra el presidente ruso Vladímir Putin.

Cuando se confirmó la noticia, los seguidores de Wagner rindieron homenaje a su comandante frente al antiguo Centro Wagner en San Petersburgo. Putin aún no se ha pronunciado, anoche asistió a un concierto. Aunque la causa del accidente no está clara, los canales de las redes sociales rusas se inundan de especulaciones: hablan de un ataque al avión y hasta un atentado dentro de la aeronave. No hay nada confirmado.

Conforme se fueron difundiendo más denuncias sobre la muerte de Prigozhin, los paramilitares de Wagner publicaron un escalofriante video en redes sociales jurando represalias si se confirmaba la muerte de su líder. Sobre los mercenarios recaen numerosas denuncias de organizaciones internacionales por barbaridades perpetradas en los lugares en los que actúan.

La extrema derecha y Wagner

Wagner está vinculado al neonazismo y a la extrema derecha. Cuando estalló la guerra en Ucrania y se adentraron en el Donbás, el nombre del grupo comenzó a sonar con fuerza, pero ya actuaron antes en numerosos conflictos. Las tropas de Wagner han participado en Siria, Libia, Sudán, República Centroafricana o Malí. Organizaciones por los derechos humanos llevan denunciando años su participación en numerosos países. Vladímir Putin reconoció que su país pagó en el último año 1.000 millones de dólares al grupo paramilitar: "Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado giró 86.262 millones de rublos (unos 1.000 millones de dólares) en pagos al grupo Wagner".

Los mercenarios saquean diamantes, petróleo, oro, minerales y gas de los países en los que opera para llevarlos a Rusia. Esto multiplicó la riqueza de Prigozhin. Algunas estimaciones sitúan su fortuna personal en más de 2.500 millones de dólares. Se estima que unos 50.000 mercenarios de Wagner operaban en Ucrania. Sin embargo, Prigozhin remarcó que la cifra fue de 25.000. Se estima que unos 20.000 soldados del grupo paramilitar han muerto en la guerra en Ucrania.