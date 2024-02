Von der Leyen pide a los países de Europa prepararse ante la posibilidad de una gran guerra

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha pedido este miércoles a los países de Europa un "despertar urgente" en materia de Defensa ante el aumento del autoritarismo en el planeta y el riesgo de que esta situación conduzca a un posible conflicto armado.

"Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos. Y eso empieza por la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros", ha dicho Von der Leyen.

"Inquietante liga de autoritarios"

Durante su comparecencia en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, Von der Leyen también ha hablado de los "peligros de una creciente e inquietante liga de autoritarios", refiriéndose a países como Rusia, Corea del Norte o Irán, además de la guerra en Gaza y la inestabilidad que provoca en Oriente Próximo.

La presidenta de la Comisión Europea ha señalado que está en juego "la libertad y la prosperidad" de Europa y ha instado a los países a "actuar como tal".

Destinar activos rusos congelados a Ucrania

Von der Leyen ha valorado la posibilidad de utilizar los beneficios de los activos rusos congelados para comprar material militar que sea destinado a Ucrania en su lucha por impedir la invasión rusa.

"Es hora de iniciar una conversación sobre el uso de los beneficios inesperados de los activos rusos congelados para comprar conjuntamente material militar para Ucrania", ha señalado.

"No podría haber símbolo más fuerte ni mayor uso para ese dinero que hacer de Ucrania y de toda Europa un lugar más seguro para vivir", ha concluido Von der Leyen en este sentido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com