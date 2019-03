Un voluntario español en Sierra Leona: "No puedo decirle a un niño que no me toque"

Decenas de españoles conviven diariamente con el virus del ébola en países de África tremendamente azotados como Liberia o Sierra Leona. El suyo es, sin duda, un ejemplo de entrega donde más riesgo hay y más difícil resulta.

"Mantener un nivel de vigilancia las 24 horas del día es muy difícil", señala uno de los voluntarios. Otro asegura que no puede renunciar a aquello por lo que llegó a Sierra Leona: "Cuando voy a una aldea y me rodean todos los niños no puedo decirles que no me toquen".

Todos coinciden en la peligrosidad del virus del ébola y por eso piden más recursos: aseguran que si el virus se contiene en estas zonas, será más fácil erradicarlo.