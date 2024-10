Vive con un bulto de 20 kilos en el estómago y los médicos rechazan extirparlo: "Me estoy perdiendo la vida"

Alan Bromyard, de 48 años, lleva viviendo con un bulto de 20 kilos en el estómago casi dos años. Él asegura en el diario 'The Sun' que los medios se niegan a extirparlo.

El pasado mes de agosto sufrió una sepsis y estuvo 14 días hospitalizado, seis de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "Casi muero. Me llega hasta las rodillas, hay que quitarlo", dice el hombre de Long Eaton, Derbyshire.

Bromyard asegura en el medio que los médicos han rechazado hasta en dos ocasiones financiarle la operación porque consideran que se la quiere realizar "por estética". Sin embargo, el insiste en el que el linfedema pesa 20 kilos y le llega hasta las rodillas. Y que eso le provocó estar ingresado en el hospital en agosto.

Los médicos aseguran que la solicitud de financiación de la cirugía "la realiza el médico del paciente, quien debe demostrar que las circunstancias son excepcionales". "Este proceso de toma de decisiones garantiza que cada solicitud se considere de manera justa y transparente, con decisiones basadas en la mejor evidencia disponible y de acuerdo con nuestra política de solicitud de financiamiento individual", explican según recoge el diario británico.

Aunque Alan dijo que sus médicos ya presentaron la solicitud de financiación de la operación en 2023. En la carta pedían la extirpación del bulto "en el abdomen inferior" porque estaba "afectando gravemente su estado de ánimo y sus actividades diarias". Sin embargo, en julio de 2023, la solicitud fue rechazada. Los médicos de Alan volvieron a presentar otra solicitud, que también fue rechazada.

"Me estoy perdiendo la vida"

"Es un bulto de líquido, no puedo perderlo con dieta, así que ¿qué esperan que haga? Necesito ayuda, estoy desconsolado", recoge 'The Sun'. Además, el hombre de 48 años cuenta que por este bulto ha tenido que dejar de trabajar como granjero: "He trabajado como granjero toda mi vida, pero tuve que vender -a los animales- porque ya no podía trabajar más".

"Me estoy perdiendo la vida por culpa de esto (...) Me siento como si llevara un peso muerto en los hombros todo el tiempo", asegura. Ahora estarían preparando una tercera solicitud.

