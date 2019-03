Un equipo de Antena 3 Noticias comprueba la situación de los hospitales en Venezuela

Visitamos el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Es uno de los centros más importantes de la capital venezolana, que padece la escasez de medicinas y de insumos. Enfermarse, aunque sea de un resfriado conlleva un riesgo muy alto.

En los pasillos solo se ven camas vacías. No hay agua, los equipos no funcionan, en los quirófanos no hay materiales y el poco personal que queda está de guardia. No tienen ni gasas, los pacientes tienen que traer los materiales y las medicinas que necesitan.

Hemos conversado con Douglas, lleva 23 días ingresado y su caso se ha agravado desde que está en el hospital. También esta el caso de Rosimar, su padre murió por falta de atención, y su hijo de 16 años tiene cáncer y no puede darle el tratamiento que necesita.

En su web el hospital sigue poniendo que es una referencia a nivel mundial, pero la realidad es otra.