Un vídeo recuperado en la 'zona cero' mostraría los últimos instantes previos al accidente

Un vídeo recuperado entre los restos del avión de Germanwings que se estrelló hace una semana en los Alpes franceses recoge los últimos segundos en el interior del aparato antes del choque, según informa el diario alemán 'Bild'.



El rotativo asegura que ha podido visionar la grabación, junto a la revista francesa 'Paris Match', y agrega que no hay lugar a dudas sobre su procedencia, aunque las imágenes están movidas y no se puede identificar a ninguna persona.



El vídeo, recuperado por una persona próxima a la investigación, según el diario, fue grabado desde la cola del avión, no se sabe si por un pasajero o por un miembro de la tripulación, y muestra una escena "caótica" en la que se oye gritar a los pasajeros "Dios mío" en diversos idiomas.



También se escuchan al menos tres golpes metálicos, que podrían corresponderse, según 'Bild', a los intentos del piloto de entrar en la cabina en la que estaba encerrado el copiloto Andreas Lubitz, sospechoso de haber estrellado de forma deliberada el avión con otras 149 personas a bordo.



Hacia el final de la grabación, apunta, parece que el aparato roza la montaña y se inclina hacia un lado; tras una sacudida más fuerte se vuelven a escuchar los gritos del pasaje y el vídeo termina.



El diario no especifica cómo fue grabado el vídeo, aunque publica una entrevista con un experto en teléfonos celulares que explica que pese a que el aparato se destruya se puede recuperar información de las tarjetas.