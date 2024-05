VÍDEO: Una mujer intenta envenenar a su marido para cobrar el seguro de vida

Melody Feliciano Johnson ha sido condenada a tres años de libertad condicional. La mujer, que fue grabada por una cámara de su casa, ha sido condenada con esta pena por haber intentado matar a su marido.

Ambos residen en Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, lo que todavía se desconoce es el motivo por el cual, Melody quiso acabar con la vida de su marido, Roby Johnson.

Una de las cámaras de vigilancia de la vivienda graba a la mujer cuando esta se dirige a la cocina. Cuando le está preparando el café a su marido, se puede ver como pone algo de un sobre en la bebida que posteriormente le entregará a Roby.

La víctima sospechaba de que su mujer le había hecho algo a la bebida, ya que sabía raro. Por este motivo decidió comprar muestras reactivas para comprobar si su bebida había sido manipulada o no. Al hacer la prueba se vio claramente cómo su bebida contenía altos niveles de cloro.

A raíz de esta prueba, Roby instaló cámaras de seguridad a escondidas en su casa, para comprobar al cien por cien de que su mujer trataba de envenenarlo. Y así fue, su mujer fue pillada infraganti por una de estas cámaras.

Al parecer, Melody quería cobrar el seguro de vida de su marido tras la muerte de este, para así obtener beneficios económicos.

Melody se enfrenta a tres años de libertad condicional

Roby decidió llevar a juicio a su mujer por intentar matarlo envenenándolo con cloro en su bebida. En el juicio, Melody llegó a un acuerdo y se declaró culpable de haber añadido veneno o una sustancia nociva a alimentos o bebidas.

El juez dictaminó sentencia y la mujer ha sido condenada a tres años de libertad condicional.

Una madre intenta envenenar a sus hijos

En enero de 2023 una madre fue detenida por la Policía Local de Barakaldo junto a la Ertzaintza cuando intentó asesinar, presuntamente, a sus dos hijos. Tras llevar a cabo este hecho, la mujer ha intentado también suicidarse sin éxito.

Antes de llevar a cabo todo, la madre llamó a su exmarido para contarle todo lo que iba a hacer. Fue este quien decidió alertar a los servicios de emergencias para que no se llevase a cabo lo que su expareja planeaba hacer.

A la llegada de los dos cuerpos de policía, encontraron tanto a la madre como a los dos hijos con vida. Al parecer, habría intentado envenenar sus dos hijos mellizos, de 9 años.

La madre ingresó en prisión después de pasar la tarde declarando ante el Juzgado de Guardia de la misma localidad vizcaína. Fue acusada como presunta autora de un delito de intento de homicidio.

Según el atestado policial, la mujer suministró a sus hijos varios sedantes. Los servicios sociales del ayuntamiento de Barakaldo habían abierto un expediente a la familia para estudiar la situación en la que se encontraban los menores y ver si necesitaban asistencia de tipo social o educativo. Ese expediente no había sido puesto en conocimiento de la Diputación Foral de Vizcaya. Esa es la institución competente para la retirada o no de la patria potestad. Según la Diputación, esa apertura de expediente por parte de los servicios sociales municipales no siempre implica la retirada de la potestad.

