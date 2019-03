En Venezuela se agudizan las protestas tras la detención de dos alcaldes opositores

37 días desde su inicio, las protestas contra el gobierno de Venezuela, no descansan. Se han recrudecido las movilizaciones en San Cristóbal y en San Diego, localidades, cuyos alcaldes, Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, fueron detenidos el pasado miércoles. Dos políticos que se habían caracterizado por su oposición al gobierno, pero según su entorno, siempre desde la legalidad.

El pasado miércoles se produjo la detención del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, su esposa, todavía no sabe de qué exactamente de qué se le acusa.

"No hay una orden captura. Si la hay, no la han mostrado. A él no le han permitido ni siquiera acceso a sus abogados" afirma Patricia Gutiérrez, esposa de Ceballos. “No sabría decir en qué condiciones está. Está muy aislado. No he logrado verle" continúa Patricia Gutiérrez.

La detención de estos dos alcaldes ha sido interpretada como una advertencia a los demás opositores que aún ocupan cargos públicos.

"Para nosotros es una victoria enorme haberle quitado la máscara de demócrata a este gobierno dictador que nos está gobernando en este país" asegura Patricia Gutiérrez.

La oposición ha convocado una gran manifestación en Caracas para la tarde del sábado exigiendo la liberación de Leopoldo López y de los dos alcaldes detenidos. Concentración que coincidirá con otra chavista en apoyo al gobierno.