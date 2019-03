Valls anuncia la dimisión del Gobierno francés y la formación de otro Ejecutivo

El primer ministro francés, Manuel Valls, ha presentado la dimisión de su Gobierno al presidente de Francia, François Hollande, quien le encargó la formación de un nuevo Ejecutivo. "Su composición será anunciada mañana", informó Hollande en un escueto comunicado difundido después de que este fin de semana los ministros de Economía y de Educación, Arnaud Montebourg y Benoît Hamon, respectivamente, criticaran públicamente la política del Ejecutivo.

Hollande recibió esta mañana al primer ministro, quien le presentó la dimisión de su Gobierno, formado hace cinco meses, tras la histórica derrota de los socialistas en las elecciones municipales del pasado marzo. "El jefe del Estado le ha pedido constituir un equipo en coherencia con las orientaciones que él mismo ha definido para nuestro país", señaló Hollande.

Poco antes, Montebourg había señalado en la emisora "Europe 1" que no se planteaba dimitir. "No me parece que se deje de ser ministro por la simple razón de aportar proposiciones a un debate justificado", dijo Montebourg, quien aseguró que no consideraba haber faltado a la "solidaridad gubernamental".

En una entrevista publicada este fin de semana en "Le Monde", el titular de Economía e Industria había pedido al Gobierno que deje en un segundo plano la reducción del déficit público. Montebourg, que representa al ala izquierda del Partido Socialista (PS) francés criticó abiertamente las decisiones de la "derecha alemana" que "ha impuesto a toda Europa la política de austeridad" y pidió un cambio de dirección. En sus críticas le siguió el ministro Educación, que también pidió al presidente francés que se separe de la línea política de la canciller alemana, Angela Merkel. "Alemania sirve a sus intereses personales, no a los de Europa", declaró el titular de Educación.